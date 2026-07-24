Stars Chris Brown bekennt sich nach Angriff in Londoner Nachtclub wegen Schlägerei schuldig

Chris Brown - July 2026 - Avalon - Southwark Crown Court BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 18:00 Uhr

Chris Brown hat sich nach einer Auseinandersetzung in einem Londoner Nachtclub im Jahr 2023 der Beteiligung an einer Schlägerei schuldig bekannt.

Dem 37-jährigen Sänger wurde vorgeworfen, im Maifairer Tape Club einen früheren Freund mit einer Flasche angegriffen zu haben. Am Freitag, dem 24. Juli 2026, bekannte sich der Star vor dem Southwark Crown Court in einem zusätzlichen Anklagepunkt wegen Beteiligung an einer Schlägerei schuldig.

Brown hätte sich im Oktober wegen schwerwiegenderer Vorwürfe vor Gericht verantworten sollen. Ihm war versuchte schwere Körperverletzung sowie tatsächliche Körperverletzung an dem Opfer Abraham Diaw vorgeworfen worden. Diese Anklagepunkte wurden nun jedoch von der Staatsanwaltschaft fallengelassen.

Das Gericht hörte, wie die Auseinandersetzung vor dem Nachtclub von einer Überwachungskamera aufgezeichnet wurde. Demnach schlug der ‚Beautiful People‘-Interpret seinem Opfer zweimal mit einer Flasche auf den Kopf, bevor sein Mitangeklagter Omolulu Akinlolu, ein Rapper, der unter dem Namen Hoody Baby auftritt, dem Mann gegen den Kopf schlug. Der Crown Prosecution Service, die britische Staatsanwaltschaft, ergänzte, dass das Opfer außerdem getreten worden sei, während es wehrlos auf dem Boden saß. Diaw wurde später mit Verletzungen am Kopf und am Knie in das St Mary’s Hospital in London gebracht.

Brown und Akinlolu wurden beide gegen Kaution freigelassen. Das Strafmaß soll am 26. Oktober vor dem Southwark Crown Court verkündet werden. Dem ‚Look At Me Now‘-Künstler, der Fans zuwinkte, die bei seiner Ankunft vor Gericht seine Musik spielten, wurde erlaubt, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Als Teil seiner Kautionsauflagen muss er jedoch am 25. Oktober zurückkehren.

Detective Constable Zara Ripamonti vom Metropolitan Police Service sagte: „Dies war ein schändlicher und nicht provozierter Angriff, durch den ein Mann im Krankenhaus landete.“ Für schwere Gewalt dieser Art gebe es in London keinen Platz, und sie seo froh, dass die beiden Männer eingeräumt haben, dass ihr Verhalten nicht nur völlig inakzeptabel, sondern auch kriminell war. „Dies war eine langwierige Ermittlung, und wir haben mit Polizeikollegen im Vereinigten Königreich zusammengearbeitet, um diese beiden Männer vor Gericht zu bringen.“

Brown war zuvor angewiesen worden, als Teil seiner Kautionsauflagen eine Sicherheitsleistung von fünf Millionen Pfund zu zahlen. Dadurch durfte er auf Welttournee gehen, solange er bei der Einreise in jedes Land seinen Reisepass abgab. Der Grammy-Preisträger scherzte sogar auf der Bühne über die „schöne“ Zeit, die er im Gefängnis verbracht habe, als er im Juni 2025 im Rahmen seiner ‚Breezy Bowl XX Tour‘ in Manchester auftrat. Er sagte: „Danke, dass ihr gekommen seid und mich unterstützt. Und danke an das Gefängnis. Es war wirklich schön.“