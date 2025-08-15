Film Chris Columbus: ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Remake wäre ein Fehler

Christopher Columbus – Getty – New York BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 09:00 Uhr

Der Filmemacher sprach darüber, dass er es für einen 'Fehler' halte, den Film neu aufzulegen.

Chris Columbus sprach darüber, dass er es für einen „Fehler“ halte, ‚Kevin – Allein zu Haus‘ neu aufzulegen.

Der 66-jährige Filmemacher führte die Regie bei dem Weihnachtsklassiker von 1990 und dessen Fortsetzung ‚Kevin – Allein in New York‘ aus dem Jahr 1992, beide Filme wurden von John Hughes geschrieben und mit Macaulay Culkin in der Hauptrolle.

Der Regisseur glaubt, dass es unmöglich wäre, die Magie der Filme so weit in der Zukunft einzufangen. Columbus erklärte in einem Interview mit ‚Entertainment Tonight‘: „Ich glaube, dass ‚Kevin – Allein zu Haus‘ wirklich existiert – nicht zu diesem Zeitpunkt, aber es war dieser ganz besondere Moment, und den kann man nicht wirklich erneut einfangen. Ich halte es für einen Fehler, zu versuchen, etwas, das wir vor 35 Jahren gemacht haben, wieder einzufangen. Ich finde, dass man es dabei belassen sollte.“ Chris‘ Kommentar kam, nachdem Macaulay vor Kurzem angedeutet hatte, seine Rolle als Kevin McCallister möglicherweise wieder aufnehmen zu wollen, wenn das Gehalt stimmt. Nach den ersten beiden Filmen wurde die ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Reihe mit ‚Kevin – Allein zu Haus 3‘ (1997), ‚Kevin – Allein zu Haus 4‘ (2002), ‚Kevin – Allein zu Haus: Der Feiertags-Coup‘ (2012) und ‚Home Sweet Home Alone‘ (2021) fortgesetzt, jedoch mit anderen Kinderdarstellern in den Hauptrollen.