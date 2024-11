Stars Chris Evans: Er möchte Vater werden

Chris Evans -Red One - Premiere In Berlin - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 09:00 Uhr

Chris Evans verriet, dass er gerne eines Tages Vater werden möchte.

Der 43-jährige Schauspieler heiratete im Jahr 2023 die Schauspielerin Alba Baptista und Chris hat jetzt erzählt, dass er mit seiner Partnerin eine Familie gründen will.

Auf die Frage, ob er eines Tages ein „Superhelden“-Vater sein wird, so wie sein ,Red One‘-Co-Star Dwayne „The Rock“ Johnson, erklärte Chris in einem Interview gegenüber ,Access Hollywood‘: „Ja, das hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Der Titel Vater ist aufregend.“ Der Hollywood-Star hatte zuvor über seinen Wunsch gesprochen, eines Tages ein Vater zu sein, weil „eine Familie zu gründen“ eine seiner langfristigen Ambitionen sei. In einem Gespräch gegenüber ,PEOPLE‘ sagte Chris: „Das ist absolut etwas, was ich möchte. Frau, Kinder, eine Familie gründen. Wenn man über die meisten der besten Künstler liest, seien es Schauspieler, Maler oder Schriftsteller, geben die meisten von ihnen zu, dass sie nicht auf ihre Arbeit am meisten stolz sind, sondern auf die Beziehungen, die Familien, die sie gründeten, die Liebe, die sie gefunden haben, die Liebe, die sie miteinander geteilt haben.“ Evans hatte in Hollywood großen Erfolg gehabt, aber er ist letztendlich entschlossen dazu, sein Familienleben zu seiner obersten Priorität zu machen.