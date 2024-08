Film Chris Evans: Spaß beim ‘Deadpool und Wolverine’-Dreh

Chris Evans - Ghosted - World Premiere - EPK BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.08.2024, 08:00 Uhr

Chris Evans lehnte am Set von ‘Deadpool und Wolverine’ Stichwortkarten ab, weil es Spaß machte, seine Dialoge auswendig zu lernen.

Ryan Reynolds bot dem Schauspieler einen Cameo-Auftritt in dem Film an, und Chris bekam die Chance seinen ‘Fantastic Four’-Charakter Johnny Storm wieder aufleben zu lassen – fast zwei Jahrzehnte, nachdem er ihn zum ersten Mal auf dem Bildschirm gespielt hatte. Und Evans (43) bestand darauf, dass er keine Hilfe für seinen Text braucht.

Chris erzählte ‘People’: „Ryan meinte: ‚Hör mal, wenn wir Stichwortkarten brauchen…‘ und ich meinte: ‚Stichwortkarten? Ich tauche außerhalb des Buches auf. Ich kann so einen Dialog nicht sagen. Glauben Sie mir. Ich werde jede Sekunde hiervon genießen. Auswendig gelernt.“ Er fügte hinzu, wie er die Cameo-Rolle bekommen hat: „Es war vor ein paar Jahren und ich bekam eine SMS von Ryan, wir sind Kumpel. Er sagte nur: ‚Hör zu, wenn dir die Idee nicht gefällt, ist das kein Problem. Aber ich habe etwas, das die Leute zum Kochen bringen könnte und dich eine Figur aus deiner Vergangenheit spielen lassen würde.‘ Ich meine, ehrlich gesagt, ich würde alles tun, was Ryan verlangt. Er hat mir bereits einen großartigen Cameo-Auftritt in [dem 2021 erschienenen Film] ‚Free Guy‘ gegeben, und ich vertraue ihm einfach vollkommen. Die Chance, wieder Johnny zu sein, konnte ich mir also nicht entgehen lassen. Ich habe es geliebt. Es hat Spaß gemacht, zu drehen, zuzusehen, einfach alles.“

Chris bedankte sich zuvor bei den Stars des Films – Ryan und Hugh Jackman – sowie bei Regisseur Shawn Levy dafür, dass er zur Besetzung des Sommerblockbusters gehören durfte. In einem Post auf Instagram schrieb er: „Danke an Ryan Reynolds, Hugh Jackman und Shawn Levy, dass ich Teil eines so unglaublichen Films sein darf! Sie sind drei der nettesten Typen, die du je kennenlernen wirst.”