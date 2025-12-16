Stars Chris Hemsworth: Schauspielerei war eine absolute Besessenheit

Chris Hemsworth attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2025, 09:00 Uhr

Chris Hemsworth sagt, Schauspielerei war eine absolute Besessenheit für ihn.

Chris Hemsworth entwickelte schon als Kind eine „absolute Besessenheit“ für die Schauspielerei.

Der 42-jährige Filmstar ist heute einer der bekanntesten und bestbezahlten Schauspieler Hollywoods, und Chris gibt zu, dass er sich damit einen Kindheitstraum erfüllt hat. Während eines Auftritts im Podcast ‚On Purpose with Jay Shetty‘ erzählte Chris: „Sobald ich mich auf die Idee festgelegt hatte, Schauspieler zu werden, war es eine absolute Besessenheit.“ Damals habe er jedoch nicht erkannt, wie schwierig es sein würde, seine Träume zu verwirklichen. Dennoch räumt Chris ein, dass seine Schauspielambitionen für ihn eine Form der „Flucht aus der Realität“ gewesen seien. Er sagte: „Es gab keinen Zweifel daran, dass ich genau das machen würde. Es lag eine gewisse Naivität darin, wie schwierig das tatsächlich werden würde. Aber ich denke, es war irgendwie eine Art Eskapismus.“

Im Jahr 2024 lobte Anya Taylor-Joy Chris als „den wunderbarsten“ Co-Star, mit dem man arbeiten könne. Die Schauspielerin stand gemeinsam mit Chris für ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ vor der Kamera und gab zu, dass sie die Zusammenarbeit mit dem „gutherzigen“ Schauspieler sehr genossen habe. Anya, die in dem von George Miller inszenierten Film Imperator Furiosa spielt, sagte gegenüber ‚Access Hollywood‘: „Ich glaube, wir haben so viel Glück, dass unsere Beziehung überhaupt nichts mit der unserer Figuren im Film zu tun hat, denn einen Film zu drehen, bei dem man seinen Co-Star töten will, wäre wirklich schwierig. Er ist einfach der wunderbarste, gutherzigste, großherzigste Mensch. Wir haben sehr viel Spaß. Ich bin sehr glücklich.“

Auch Chris schwärmte von der Zusammenarbeit mit Anya. Der Schauspieler erklärte: „Wir hatten eine Probe, und sofort hatte ich das Gefühl, wie leidenschaftlich sie mit der Figur verbunden war und wie stark sie diese beschützt hat – was letztlich allen am Set hilft. Alles, was ich getan habe, wurde dann von Anyas Entscheidungen beeinflusst.“