Filmpremiere wird zum Familienausflug Chris Hemsworth und Elsa Pataky: Seltener Auftritt mit den Zwillingen

Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit ihren Zwillingen Tristan und Sasha in Sydney. (eee/spot)

SpotOn News | 03.05.2024, 12:06 Uhr

Wenn eine Filmpremiere zum Familienausflug wird: Chris Hemsworth hat am Donnerstag seine Frau Elsa und die beiden Zwillingssöhne Tristan und Sasha mit auf den roten Teppich in Sydney gebracht.

Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) haben ihren jüngsten Red-Carpet-Auftritt in Sydney zur Familienangelegenheit gemacht. Die beiden besuchten die Premiere von Hemsworths neuem Film "Furiosa: A Mad Max Saga" in ihrer Heimat Australien mit den beiden Zwillingssöhnen Sasha und Tristan (10) – ein seltener Anblick.

Zwillinge kommen im süßen Partner-Look

Hemsworth wählte für den besonderen Abend einen karierten, hellgrauen Anzug, dazu kombinierte er ein schwarzes Hemd. Ehefrau Elsa Pataky präsentierte sich in einem durchsichtigen Spitzenkleid mit Spaghettiträgern und schimmernden Pailletten.

Sasha und Tristan trugen jeweils schwarze Anzüge, lediglich bei Hemd und Schuhwerk wählten die Brüder unterschiedliche Stile. Die Ähnlichkeit zu ihren berühmten Eltern ist nicht zu übersehen. Neben den Zwillingen haben Hemsworth und Pataky, die seit 2010 verheiratet sind, noch Tochter India Rose (11), die bei dem Event aber fehlte.

Hemsworths Actionfilm kommt am 23. Mai in die Kinos

"Furiosa: A Mad Max Saga" kommt am 23. Mai in die Kinos. In dem Prequel zu "Mad Max: Fury Road" (2015) geht es um die junge Furiosa (Anya Taylor-Joy, 28), die vom Grünen Ort der vielen Mütter entführt wird und in die Hände einer großen Bikerhorde fällt, deren Führer der Warlord Dementus (Chris Hemsworth, 40) ist. Bei ihrem Streifzug durch das Ödland stoßen sie auf die Zitadelle, die vom Immortan Joe (Lachy Hulme, 53) beherrscht wird. Als die beiden Tyrannen um die Vorherrschaft kämpfen, muss Furiosa viele Prüfungen überstehen, während sie die Mittel zusammenstellt, um ihren Weg nach Hause zu finden.