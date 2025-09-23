Musik Chris Martin hätte kein Problem damit, wenn Coldplays Musik eines Tages in der ‚Ramschkiste‘ landet

Coldplay singer Chris Martin - AVALON - Wembley Stadium London - 22 August 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 14:00 Uhr

Der Sänger fände es nicht schlimm, wenn die Alben seiner Band irgendwann für wenig Geld angeboten werden.

Chris Martin gibt zu, dass er kein Problem damit hätte, wenn Coldplays Alben irgendwann in der „Ramschkiste“ landen würden. Die ‚Viva La Vida‘-Band gehört zu den erfolgreichsten Gruppen der Welt, bleibt jedoch eine der umstrittensten Acts der modernen Musik. Frontmann Chris hat seine Plattform stets genutzt, um Botschaften von Hoffnung und Frieden zu verbreiten und Fans weltweit zu vereinen. Gleichzeitig räumt er ein, dass er mit dem Gegenwind von Menschen, die er damit „verärgert“, zu kämpfen hatte. Im Gespräch mit Will Best in der ‚Hits Radio‘-Sondersendung ‚Off the Record: Coldplay‘ special sagte er: „Fast jedes Mal, wenn ich etwas gesagt habe, woran wir wirklich glauben – in Bezug auf Gleichheit, Empathie, all die Dinge, von denen ich glaube, dass sie den Menschen helfen werden – ist es irgendwie negativ viral gegangen. Eine Gruppe von Menschen war wütend, nur weil ich alle Menschen lieben möchte.“ Er sei nicht wütend auf die Leute, die auf ihn wütend sind, aber er habe sich irgendwann gefragt: „Muss ich aufhören zu sagen, dass wir Menschen aus allen [Ländern] willkommen heißen?“

Chris lässt sich von diesen wenigen wütenden Stimmen jedoch nicht beirren und schickt ihnen stattdessen „Liebe“. Er fuhr fort: „Nein, ich werde damit niemals aufhören, und wenn das Menschen verärgert – nun, dann liebe ich auch diese Menschen, also kann ich nichts dagegen tun. Es ist kein leeres Gerede; es ist eine überlegte Haltung von einer Gruppe von Menschen, die mehr Menschen getroffen haben als irgendjemand zuvor in der Geschichte.“

Coldplays Musik spaltet schon lange die Meinungen. Während ihre Stadionhymnen weltweite Anerkennung gefunden haben, sehen sie sich auch immer wieder Kritik – und zahllosen Memes – ausgesetzt, die ihre vermeintliche Belanglosigkeit und fehlende Coolness verspotten. Drummer Will Champion sagte dazu: „Ich glaube, vielleicht traut sich einfach niemand sonst, so idiotisch simpel zu sein.“ Chris ergänzte: „Es macht mir nichts aus, wenn wir in zehn Jahren einfach in der Ramschkiste an der Tankstelle liegen.“