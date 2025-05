Film Chris Pine: Rolle in ‚Run the Night‘

Chris Pine - March 2023 - Famous - Dungeons and Dragons Honor Among Thieves Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 11:00 Uhr

Chris Pine hat sich der Besetzung des Actionfilms ‚Run the Night‘ angeschlossen.

Der 44-jährige Schauspieler wird ‚Deadline‘ zufolge die Hauptrolle übernehmen und den Film von Lionsgate und Hidden Pictures produzieren, während Robert Alonzo sein Regie-Debüt bei dem Projekt gibt. ‚Run the Night‘ erzählt die Geschichte eines Bankers, der in den Straßen von Amsterdam überleben muss, während er von einigen der gefürchtetsten Gangs der Niederlande gejagt wird. Er wird nackt in Amsterdam abgesetzt, wo ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt ist, muss aber seine Frau und sein Kind retten.

Pine, der 2009 mit Alonzo am Science-Fiction-Film ‚Star Trek‘ gearbeitet hat, sagte: „Ich liebe diese Geschichte, die Figur und das Wiedersehen mit Rob. Es gibt so viele Möglichkeiten für diesen Charakter, und ich bin begeistert von den Möglichkeiten, ihn auf der großen Leinwand zum Leben zu erwecken.“ Todd Lieberman von Hidden Pictures wird den Film zusammen mit Alex Young, dem Präsidenten des Unternehmens, produzieren. Lieberman gab zu, dass er „aufgeregt“ ist, was das Publikum erwartet. Er fügte hinzu: „Rob Alonzo ist der nächste große Action-Regisseur. Mit Robs Talent hinter der Kamera und unserem Filmstar Chris vor der Kamera bin ich gespannt darauf, was wir für das Publikum auf Lager haben.“