Stars Daniel Williams von The Devil Wears Prada und Alternative-Musiklegende Dave Shapiro bei tragischem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen Der Mitbegründer von The Devil Wears Prada, Daniel Williams, und die Legende der alternativen Musik, Dave Shapiro, sind bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das Flugzeug vom Typ Cessna 550 durchtrennte am Donnerstag (22. Mai) eine Stromleitung, bevor es in das Viertel Tierrasanta in San Diego einschlug. Nur kurz vor dem Vorfall hatte der […]