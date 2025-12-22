Stars Chris Pratt: Der Überlebenskampf seines Sohnes brachte ihn dazu, sein Leben Gott zu widmen

Der Schauspieler spricht über seine Beziehung zum Glabuen und was sein Sohn damit zu tun hat.

Chris Pratt enthüllt, dass der Überlebenskampf seines Sohnes ihm eine neue Perspektive auf das Leben und seinen Glauben gegeben hat.

Der Sohn des Schauspielers und seiner Ex-Frau Anna Faris wurde 2012 neun Wochen zu früh geboren. Jack verbrachte einen Monat auf der Intensivstation. Dieser lebensbedrohliche Start ins Leben habe Chris dazu bewegt, offen über seinen Glauben zu sprechen, der bereits in seiner Kindheit verwurzelt ist.

Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Star – der kürzlich in Rom war, wo er eine Dokumentation über den heiligen Petrus drehte und Papst Leo traf – schrieb in einem persönlichen Essay für ‚The Sunday Paper‘ der 70-jährigen Journalistin Maria Shriver: „Ich wurde in einer katholischen Kirche getauft und glaube seit meiner Kindheit an Gott. Ich besuchte verschiedene religiöse Einrichtungen, darunter katholische, lutherische und evangelikale Kirchen. Ich wusste wenig über die Unterschiede zwischen den Konfessionen, aber viel über die heilende Kraft der Gnade.“

Sein eigener Weg zum Glauben sei geprägt gewesen von „Zyklen aus Sünde und Vergebung“. Die Geburt von Jack änderte alles für Chris. „Als mein Sohn Jack um sein Leben kämpfte, fand ich mich wieder auf den Knien, flehte Gott um ein Wunder an. Ich versprach, dass ich mein Leben der Weitergabe von Gottes Botschaft widmen würde, wenn Jack überlebte. Dieses Mal meinte ich es ernst“, berichtete der Schauspieler.

Heute ist Jack „gesund“ und Chris – der mit seiner Frau Katherine Schwarzenegger außerdem die Töchter Lyla (5) und Eloise (3) sowie den 13 Monate alten Sohn Ford hat – dankt Gott jeden Tag dafür, dass das Leben seines ältesten Sohnes gerettet wurde, ebenso wie für die Existenz seiner weiteren Kinder. Der Schauspieler, der die Reise nach Rom als „tiefgreifende Erfahrung“ beschrieb, die es ihm ermöglichte, seinen Glauben noch intensiver zu erforschen, fügte hinzu: „Ich weiß, wie glücklich ich mich schätzen kann. Ich weiß, dass es unzählige Eltern gibt, die dieselben Gebete sprechen und nicht die Antwort erhalten, die ich bekommen habe. Mein Herz ist immer bei ihnen.“