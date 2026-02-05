Stars Chris Pratt: ‚Ich behandle jeden Tag wie Valentinstag‘

Katherine Schwarzenegger and Chris Pratt - Avengers Endgame premiere April 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 10:00 Uhr

Chris Pratt geht den Valentinstag in seiner Ehe mit Katherine Schwarzenegger eher unkonventionell an. Stattdessen feiert er jeden anderen Tag im Jahr mit seiner Liebsten.

Der 46-jährige Schauspieler, der seit 2019 mit der Autorin verheiratet ist, erklärte, dass seine Frau den klassischen Valentinstag gar nicht besonders schätzt. Dafür versucht der Star, jeden anderen Tag ebenso besonders zu machen.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagte Pratt: „Katherine ist jemand, der es nicht liebt, am Valentinstag auszugehen. Sie findet, es ist einfach zu voll und zu hektisch.“ Für ihn habe das jedoch eine klare Konsequenz: „Das bedeutet nur, dass ich jeden anderen Tag wie Valentinstag behandeln muss.“ Der Hollywoodstar riet anderen Männern, romantische Gesten nicht auf einen einzigen Tag im Jahr zu beschränken. „Wenn ihr euch fragt, was ihr tun sollt – wartet nicht bis zum Valentinstag. Fangt früh an. Macht etwas an einem ganz normalen Tag. Dann rechnet sie am wenigsten damit“, erklärte er.

Pratt blickte zudem auf die Anfänge seiner Beziehung zurück. Er lernte Katherine Schwarzenegger in einer Kirche in Hollywood kennen und erinnerte sich: „Ich war in der Kirche und habe rübergeschaut und sie gesehen. Man sollte dort eigentlich keine Frauen anschauen, aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich dachte: ‚Wow, sie ist wirklich süß.'“

Gerüchte, dass seine Schwiegermutter Maria Shriver die beiden zusammengebracht habe, wies er zurück. „Das stimmt nicht. Ich habe meine Frau in der Kirche kennengelernt“, stellte er klar. Pratt gab außerdem zu, dass sich ihre Beziehung schnell entwickelte. „Wenn es richtig ist, dann geht alles sehr schnell. Man verliebt sich, heiratet und gründet eine Familie“, sagte er. Heute hat das Paar zwei gemeinsame Töchter. „Ich habe die Frau meiner Träume gefunden“, so Pratt.