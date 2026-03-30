Film Hollywood-Star Chris Pratt hat Marios berühmten Spruch ‚variiert‘

Chris Pratt attends the London photocall for 'Mercy' - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2026, 09:00 Uhr

Der Schauspieler spricht über seine Rolle in 'Der Super Mario Galaxy Film'.

Chris Pratt hat versucht, Marios ikonischen Ausruf zu „variieren“.

Der 46-jährige Schauspieler – der die Titelfigur in ‚Der Super Mario Galaxy Film‘ spricht – erklärte, wie schwierig es für ihn sei, Marios berühmtes „Mamma Mia“ in einer von Brooklyn geprägten Version der Figur überzeugend rüberzubringen. Im Gespräch mit ‚ScreenRant‘ verriet Pratt: „Wenn man die Originalversion der Figur hört, ist sie italienisch. Es ist wie: ‚Mamma Mia.‘ Und ich frage mich: Warum ergibt es Sinn, dass ein Typ aus Brooklyn ohne diesen Akzent das so oft sagt?“

Der Hollywood-Star gab zu, dass sich die Zeile für ihn nie ganz natürlich anfühlte: „Es ist immer ziemlich schwierig herauszufinden, wie ‚Mamma Mia‘ funktioniert.“ Pratt räumte ein, dass er die perfekte Umsetzung nie ganz getroffen habe, und erzählte seinem Co-Star Benny Safdie – der in der Fortsetzung Bowser Jr. spricht –, dass er den Satz jedes Mal etwas anders variiert, um das auszugleichen. „Ich glaube, deshalb haben sie es etwas verlangsamt, um ihm den Beigeschmack zu nehmen, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich es jemals wirklich richtig hinbekommen habe“, gestand er.

‚Der Super Mario Galaxy Film‘ ist die Fortsetzung von ‚Der Super Mario Bros. Film‘ aus dem Jahr 2023, der weltweit über eine Milliarde Dollar einspielte. Zurückkehrende Darsteller sind unter anderem Jack Black als Bowser, Anya Taylor-Joy als Prinzessin Peach und Keegan-Michael Key als Toad. Neu dabei sind Brie Larson als Rosalina und Donald Glover als Yoshi.

Jack Black verriet kürzlich, dass Glover die Rolle des Yoshi unbedingt wollte. Der 42-jährige Schauspieler habe aktiv versucht, die Rolle zu bekommen, indem er seinen Agenten bat, direkt Illumination-CEO Chris Meledandri zu kontaktieren. „Wir hatten Glück, dass wir Brie bekommen haben, die großartig ist und das Nintendo-Universum liebt. Und auch Donald, der regelrecht für die Rolle gekämpft hat. Er sagte zu seinem Agenten: ‚Ruf Chris Meledandri an. Sag ihm, ich will unbedingt Yoshi sein'“, berichtete Black gegenüber ‚Extra‘.