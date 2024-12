"Wie du dich um unsere Familie kümmerst" Chris Pratts Ehefrau Katherine ist der Engel der Familie

Chris Pratt schwärmt noch immer von seiner Ehefrau. (wue/spot)

SpotOn News | 13.12.2024, 23:52 Uhr

Seit rund fünf Jahren ist Hollywoodstar Chris Pratt mit seiner Katherine verheiratet. Zu ihrem Geburtstag macht er ihre eine öffentliche Liebeserklärung.

Chris Pratt (45) ist auch nach rund fünf Jahren Ehe offenbar noch so verliebt in Katherine Schwarzenegger (35) wie am ersten Tag. Das lässt zumindest eine süße Liebeserklärung vermuten, die er an ihrem Geburtstag auf Instagram veröffentlicht hat.

"Ein Segen, für den ich Gott jeden Tag danke"

"Alles Gute zum Geburtstag, Katherine!", schreibt er zu mehreren Bildern seiner Frau. "Danke für all die Freude, die du uns allen im Laufe der Jahre bereitet hast. Zu sehen, wie du dich um unsere Familie kümmerst. Zu sehen, wie du das Haus führst. Zu sehen, wie du kommunizierst", schwärmt der Hollywoodstar weiter. "Deine Weisheit und Achtsamkeit sind ein Segen, für den ich Gott jeden Tag danke." Pratt sei "so dankbar", dass er die Tochter von Action-Star Arnold Schwarzenegger (77) und Maria Shriver (69) geheiratet hat. "Wir alle fühlen uns so gut umsorgt und geliebt", schreibt er weiter. Durch alle Höhen und Tiefen wolle er an ihrer Seite sein.

Diese Worte gefallen auch Katherine Schwarzeneggers Mutter, die in einem Kommentar nur bestätigen kann, dass ihre Tochter "ein Engel auf Erden" sei. In einem Beitrag auf ihrem eigenen Profil schreibt sie zu vielen gemeinsamen Bildern unter anderem: "Katherines Lächeln erhellt jeden Raum, den sie betritt. Ihr Herz ist groß, weit und liebevoll. Sie ist eine unglaubliche Tochter, eine außergewöhnliche Schwester, eine fürsorgliche Freundin, eine hingebungsvolle Ehefrau und eine zutiefst liebevolle Mama-Bärin. Katherine hat nur Freude in diese Welt gebracht."

Erst vor wenigen Wochen hatten Pratt und Schwarzenegger verkündet, dass sie wieder Eltern geworden sind. Ebenfalls auf Instagram hatten die beiden im November mitgeteilt, sie seien "überglücklich, die Geburt unseres Sohnes Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt bekannt zu geben". Mutter und Kind seien wohlauf "und Fords Geschwister freuen sich über seine Ankunft".

Das Paar ist seit 2019 verheiratet. Für die beiden ist es das dritte gemeinsame Kind. Sie haben zudem ihre Töchter Eloise (2) und Lyla (4). Aus einer vorangegangen Ehe mit seiner Schauspielkollegin Anna Faris (48) hat Chris Pratt außerdem seinen Sohn Jack (12).