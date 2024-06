"Chris Du das hin?" Chris Tall: So wird seine neue ProSieben-Comedyshow

Chris Tall bekommt eine eigene ProSieben-Comedyshow. Der Sender hat bereits ein paar Details über die neue Sendung mit dem Comedian verraten.

ProSieben hat einen mehrjährigen Exklusiv-Vertrag mit Comedian Chris Tall (33) geschlossen. Das verkündete der Sender im Rahmen der Screenforce Days 2024. Wie Chris Talls erste eigene ProSieben-Comedyshow aussehen wird, wurde ebenfalls bereits verraten.

Darum geht es in der neuen ProSieben-Show von Chris Tall

Die Show wird einer Sendermitteilung zufolge "Chris Du das hin?" heißen. Laufen soll die neue Sendung im Herbst. Dann werden sich "Prominente und natürlich der Gastgeber Chris Tall selbst überraschenden Aufgaben und Missionen" stellen, heißt es vom Sender weiter. ProSieben-Senderchef Hannes Hiller erklärte zu seinem neuen Star: "Herzlich willkommen in der ProSieben-Familie, lieber Chris! Deine Leidenschaft für humorvolle Unterhaltung und der Sender für bestes Entertainment – das passt einfach perfekt!"

Seit über zehn Jahren ist Chris Tall im Fernsehen zu sehen

Bekannt wurde Komiker Chris Tall bereits vor über zehn Jahren durch seinen Sieg beim "RTL Comedy Grand Prix" im Jahr 2013 und Auftritten in Stefan Raabs (57) Kultsendung "TV total". Neben seinen Bühnenprogrammen setzte Tall auch im Anschluss seine TV-Karriere fort. Unter anderem hatte er von 2018 bis 2021 bei RTL seine eigene Late-Night-Show "Darf er das? – Die Chris Tall Show". Außerdem kennen ihn die TV-Zuschauer durch weitere RTL-Shows wie "Murmel Mania", "Der König der Kindsköpfe" oder "Take Me Out".

Der Comedian war darüber hinaus in der 14. Staffel der RTL-Castingshow "Das Supertalent" im Jahr 2021 neben Dieter Bohlen (70), Bruce Darnell (66) und Evelyn Burdecki (35) Jurymitglied. In seiner neuen TV-Heimat war der 33-Jährige ebenfalls bereits zu sehen. Chris Tall, der auch als Moderator und Schauspieler arbeitet, war 2024 unter anderem in der ProSieben-Rateshow "Wer isses?" neben Ralf Schmitz (49) einer der Chefs eines mit Prominenten besetzten Rateteams.