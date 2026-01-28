Stars Chrissy Teigen ist wieder nüchtern, nachdem sie in alte Gewohnheiten zurückgefallen war

Bang Showbiz | 28.01.2026, 09:00 Uhr

Das Model ist stolz darauf, wieder die Finger vom Alkohol zu lassen.

Chrissy Teigen ist seit 52 Tagen nüchtern, nachdem sie Alkohol wieder in ihr Leben gelassen hatte.

Die 40-Jährige hörte im Dezember 2020 mit dem Trinken auf und sprach offen über ihre problematische Beziehung zu alkoholischen Drinks. Nun schreibt sie dem ‚Summer House‘-Star Carl Radke, der sich in ihrem Podcast ‚Self-Conscious‘ offen über seinen eigenen Weg zur Nüchternheit geäußert hatte, eine entscheidende Rolle in ihrem Sinneswandel zu.

In einem längeren Instagram-Post schrieb Chrissy: „Nachdem ich etwas über ein Jahr nüchtern war, begann ich wieder zu trinken. Ich versprach mir selbst, es auf eine ‚achtsame‘ Weise zu tun. Ich wollte bei einem Date-Abend mit meinem Mann ein Glas Wein trinken können. Auf Geburtstagen anstoßen können.“ Sie habe ihr Leben in vollen Zügen genießen wollen. Doch ihr Wunsch eskalierte schnell.

„Trinken mit Belohnung zu verknüpfen, so als wäre es eine Art Lebenspreis“, zeigte sich das Model selbstkritisch. Schon bald darauf sei Chrissy in alte Muster zurückgefallen. „Ruhige Momente zu Hause waren für Wein da. Die Uhrzeit ging von 18 Uhr auf 17 Uhr, dann auf 16 Uhr, bis hin zu: Ach was soll’s, es ist Mittag, warum nicht. Als es bei 11 Uhr ankam, dachte ich nur: Oh f***, jetzt geht das schon wieder los“, räumte sie ein.

Die vierfache Mutter betonte, dass sie nie „exzessiv“ trank. „Es war einfach ruhig und konstant. Und Gott, ich fühlte mich besch***en“, gestand sie. Nachdem sie einen Job bei der Castingshow ‚Star Search‘ bekam, fasste Chrissy den Entschluss, wieder nüchtern zu werden. „Ich bin nun seit 52 Tagen wieder nüchtern und habe keinerlei Wunsch, zurückzugehen. Es stellt sich heraus, dass ich auch ohne Alkohol lustig sein kann“, erzählte sie. „Immer noch albern. Immer noch wahnsinnig nervös.“ Abschließend betonte der Star: „Ich komme durch all das auch ohne ihn.“