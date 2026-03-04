Film Christian Bale verrät, was er wirklich über das neue ‚American Psycho‘-Remake denkt

American Psycho - Christian Bale - 2000 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2026, 11:00 Uhr

Christian Bale verrät, was er wirklich über das neue 'American Psycho'-Remake denkt.

Christian Bale hält die Neuverfilmung von ‚American Psycho‘ für eine „mutige Entscheidung“.

Der 52-jährige Schauspieler, der im Original von 2000 die Rolle des Patrick Bateman spielte – basierend auf dem Roman von Bret Easton Ellis aus dem Jahr 1991 –, hat sich nun zur geplanten Neuinterpretation geäußert. Der kommende Film soll die Geschichte des Investmentbankers, der ein Doppelleben als Serienmörder führt, neu erzählen. Auf die Frage, ob er sich einen jungen Schauspieler in der Hauptrolle vorstellen könne, sagte Bale ‚The Hollywood Reporter‘: „Wer auch immer es versuchen will – nur zu. Ich habe es geliebt, damals mit Regisseurin Mary Harron zu arbeiten, fantastische Erinnerungen an das Ganze. Es ist eine mutige Entscheidung von jedem, das noch einmal zu machen – ich weiß nicht, ob es ein Remake ist oder was genau. Ich weiß nichts weiter darüber. Aber ich wünsche ihnen alles Gute, ich mag mutige Menschen.“

Regisseur Luca Guadagnino und Drehbuchautor Scott Z. Burns arbeiten aktuell an dem Projekt. Fans warten derweil noch auf Neuigkeiten zur Besetzung des neuen Patrick Bateman, nachdem Easton Ellis eingeräumt hatte, dass mehrere große Namen die Rolle abgelehnt haben. In seinem Podcast sagte der Autor: „Ein paar hochkarätige Schauspieler – deren Namen ich nicht nennen kann – haben abgesagt. Vielleicht, weil sie nicht in den Schuhen von Christian Bale stehen wollen.“ Er erklärte außerdem, dass Burns inzwischen eine neue Drehbuchfassung geschrieben habe, nachdem mehrere Darsteller die vorherige Version abgelehnt hatten, und betonte, der neue Film werde „keinerlei Ähnlichkeit“ mit der Version von 2000 haben. „Soweit ich informiert bin, ist dieser Film komplett anders als Mary Harrons Film von 2000. Es ist eine völlig neue Herangehensweise und wird keinerlei Ähnlichkeit mit diesem Film haben“, fügte er hinzu.

In einem Punkt wird sich der Film jedoch nicht unterscheiden: Die Hauptrolle wird nicht geschlechtergetauscht. Gerüchte, wonach Margot Robbie mit der Rolle in Verbindung gebracht worden sei, bezeichnete ‚Deadline Hollywood‘ kürzlich als „nicht weiter verfolgt“. ‚American Psycho‘ erzählt die Geschichte von Patrick Bateman, einem wohlhabenden Investmentbanker aus Manhattan, der seine psychopathische Gewalt und mörderischen Impulse hinter einer Fassade aus Charme und materiellem Erfolg verbirgt. Mit wachsender Besessenheit von Status und Kontrolle verliert er zunehmend den Bezug zur Realität – und legt die Leere und Brutalität der Konsumkultur der 1980er-Jahre offen.