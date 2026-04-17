Stars Christie Brinkley überwacht Social-Media-Accounts ihrer Tochter, um heimliches Kleiderleihen zu entlarven

Sailor Brinkley Cook and Christie Brinkley - AVALON - New York - Dec - 2018 - 32nd Footwear Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 18:00 Uhr

Die 27-jährige Sailor liebt es, heimlich die Klamotten ihrer Mutter anzuziehen.

Christie Brinkley schaut regelmäßig auf das Instagram-Profil ihrer Tochter, um herauszufinden, ob diese sich heimlich ihre Sachen nimmt.

Die 72-Jährige erlaubt es Sailor (27) eigentlich nicht, in ihrem Kleiderschrank zu stöbern – doch ihre Tochter, die in Christies Model-Fußstapfen getreten ist, tut es trotzdem. Sailor verriet gegenüber ‚E! News‘: „Sie lässt mich nichts nehmen. Ich nehme mir die Sachen trotzdem.“ Christie fügte lachend hinzu: „Ich schaue immer auf ihr Instagram und denke: ‚Ah, da sind also diese Hosen hin. Oh, da ist diese Jacke geblieben.'“

Sailor scherzte: „Ein Mädchen muss tun, was ein Mädchen tun muss.“ Christie gibt Sailor gerne Tipps fürs Modeln. „Sie ist da draußen und macht ihr Ding – all die coolen Sachen. Und sie weiß, was gerade angesagt ist“, erzählte sie stolz. Im Gegenzug gibt Sailor ihrer Mutter Unterricht in Social Media. „Ich bringe ihr im Grunde TikTok bei. Social Media, TikTok, posten, aktiver auf Instagram sein“, zählte sie auf.

Allerdings versuche Sailor, sich nicht zu sehr einzumischen, wenn es um die Nutzung der Plattformen geht. „Ich lasse sie eher machen, weil ich finde, dass ihre Art, mit Social Media umzugehen, etwas sehr Schönes und Naives hat. Deshalb greife ich nicht zu viel ein“, erzählte die Blondine. Christie ist außerdem Mutter von Alexa (40), die sie mit ihrem Ex-Mann Billy Joel (76) hat, sowie von Jack (30) aus ihrer Ehe mit dem Immobilienunternehmer Richard Taubman (78).

Im August 2025 berichtete Christie, dass Sailor ihr geholfen habe, ein Dating-Profil zu erstellen, um potenzielle Partner kennenzulernen. Dabei stellte sie überrascht fest, dass beide offenbar mit denselben Männern gematcht wurden. Im Podcast ‚Are You a Charlotte?‘ sagte sie zu Schauspielerin Kristin Davis: „Sie wollte sehen, welche Männer mir angezeigt werden … und hat mich angemeldet … und sagte dann: ‚Mama, du hast recht, nicht dort zu sein – die gleichen Männer, die mir gefallen, mögen auch dich.'“