Musik Christina Aguilera bestätigt Pläne für ihr erstes ‚wirklich persönliches‘ neues Album seit drei Jahren

Christina Aguilera 25th Anniversary Celebration - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 11:00 Uhr

Christina Aguilera plant die Veröffentlichung eines „sehr persönlichen“ neuen Albums zusammen mit einem intimen Dokumentarfilm.

Die Sängerin des Hits ‚Beautiful‘ hat seit ihrem Album ‚Aguilera‘ aus dem Jahr 2022 – ihrem ersten komplett auf Spanisch gesungenen Album – kein weiteres Album mehr veröffentlicht, doch sie hat verraten, dass neues Material zusammen mit einem Film über ihre gesamte Karriere in Arbeit ist.

In der ‚Jennifer Hudson Show‘ sagte sie: „Es wird ein sehr persönliches Projekt, da es mit einem sehr persönlichen Dokumentarfilm verbunden ist, den wir in den letzten Jahren gedreht haben.“

Im Jahr 2022 wurde bekannt, dass die 44-jährige Sängerin Gegenstand einer Dokumentation von Time Studios und Roc Nation sein wird, in der sie über ihren Ruhm als Teenager, ihr Leben als Mutter und ihre heutige Karriere reflektiert. Obwohl es drei Jahre her ist, seit sie ein Album in voller Länge veröffentlicht hat – das wiederum vier Jahre nach ‚Liberation‘ aus dem Jahr 2018 erschien – betonte Aguilera, dass sie es mag, als Musikerin „überlegt“ vorzugehen. Sie erklärte: „Ich nehme mir zwar etwas Zeit, aber nur, um wirklich gut zu überlegen, was ich veröffentliche. Ich bin nicht jemand, der einfach sagt: ‚Oh, lass mich einfach weiter produzieren.‘ Integrität ist mir wichtig.“