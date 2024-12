Stars Christina Applegate: Erste MS-Symptome am Set von ‚Dead To Me‘

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.12.2024, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, wann sie ihre Krankeitssymptome erstmals bemerkte.

Christina Applegate bemerkte die ersten Anzeichen von MS, nachdem sie bei ‚Dead To Me‘ gestürzt war.

Bei der Schauspielerin wurde 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert. Die 53-Jährige erinnert sich an die Dreharbeiten zur Pilotfolge der Dramaserie – die von 2019 bis 2022 ausgestrahlt wurde -, die eine Szene beinhaltete, in der ihre Figur Jen Harding über ein Feld rannte.

In einer Folge ihres ‚MeSsy‘-Podcasts erzählte sie im Gespräch mit der ‚Dead To Me‘-Regisseurin Liz Feldman: „Ich erinnere mich, wie ich an diesem Tag fiel. Hallo, erstes Anzeichen von MS! Also, ich will nicht alle runterziehen, aber da war ich.“

Liz erklärte daraufhin: „Ich erinnere mich, dass du bei den Dreharbeiten zur Pilotfolge ein paar Mal das Gleichgewicht verloren hast. Es war sehr schwer, das herauszufinden, denn ich erinnere mich an ein Mal, es war sehr spät in der Nacht. Wir hatten wahrscheinlich 14 oder 15 Stunden gedreht… Es schien völlig vernünftig, dass jemand zusammenbricht.“ Christina erwiderte: „Es war MS.“

Die Darstellerin machte ihre Diagnose 2021 bekannt, bevor die Serie zu Ende ging. Die Dreharbeiten zur letzten Staffel hätten ihr geholfen, die tragische Nachricht zu verarbeiten.

Im Dezember 2022 offenbarte Christina im Interview mit Kelly Clarkson: „Das Schöne an ‚Dead to Me‘ ist, dass es mir fast diese seltsame Plattform gab, um damit umzugehen, wo ich nicht die ganze Zeit dabei sein musste und nicht alle Witze machen musste und in einer Szene zusammenbrechen konnte. Und es ging um mich. Es war meine Seele, die leider vor den Augen der Welt zusammenbrach, aber es war auf eine wunderbare Weise kathartisch.“