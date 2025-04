Stars Christina Applegate: Ihr Vater ist vor einer Woche verstorben

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin muss den Verlust ihres Vaters verkraften.

Christina Applegate trauert um ihren Vater.

Die US-Schauspielerin hat bekanntgegeben, dass ihr Vater Robert Applegate „vor einer Woche“ verstorben ist. Im Gespräch mit JoAnna Garcia Swisher im ‚MeSsy‘-Podcast enthüllte sie: „Das ist das erste Mal, dass ich wirklich weine. Ich glaube, ich habe es mir bisher nicht erlaubt, das zuzulassen. Zu beschäftigt mit diesem, zu beschäftigt mit jenem.“

Christina und ihre Familie wussten tatsächlich, dass ihr Vater „sterben würde“. Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Ist das eine Ausrede dafür, nichts zu fühlen? Weil man weiß, dass jemand gehen wird? Und weil man sich schon verabschiedet hat?“

Anschließend sprach die 53-Jährige über die Beziehung zu ihrem Vater: „Ich bin nicht mit meinem Vater aufgewachsen. Er und meine Mutter trennten sich, als ich fünf Monate alt war, aber er war seitdem immer Teil meines Lebens.“

Bei Christina wurde 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert. Kürzlich berichtete sie, dass sie vor Schmerzen „schreiend“ im Bett lag – ein Resultat ihrer Auseinandersetzung mit der Autoimmunerkrankung. „Diese stechenden Schmerzen, das Ziehen, dieses Zusammenpressen“, klagte sie im ‚MeSsy‘-Podcast.

Mittlerweile habe die Blondine Schwierigkeiten mit alltäglichen Aufgaben – selbst die Benutzung ihres Handys oder des Fernsehers sei eine Herausforderung. „Ich kann manchmal nicht einmal mein Handy in die Hand nehmen, weil es jetzt bis in meine Hände vorgedrungen ist. Ich versuche dann, mein Handy zu holen oder die Fernbedienung für den Fernseher – und manchmal kann ich sie nicht einmal halten“, so das traurige Geständnis der Emmy-Preisträgerin.