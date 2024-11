Stars Christina Applegate: Tochter weint wegen Trump-Sieg

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2024, 16:00 Uhr

Christina Applegate sagt, ihre Tochter habe „geweint“, nachdem Donald Trump die US-Präsidentschaftswahl gewonnen hat.

Die 52-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ex Johnathon Schaech Tochter Sadie Grace (13) hat, hat ihre Fans aufgefordert, ihr in den sozialen Medien nicht mehr zu folgen, wenn sie mit ihrer Reaktion auf Trumps Sieg gegen Kamala Harris nicht einverstanden sind.

Die Schauspielerin schrieb auf X, ehemals Twitter: „Warum? Nennen Sie mir Ihre Gründe dafür? Mein Kind schluchzt, weil ihm seine Rechte als Frau genommen werden könnten. Warum? Und wenn Sie anderer Meinung sind, folgen Sie mir bitte nicht mehr.“

Auch der legendäre Horrorautor Stephen King bezeichnete Trumps Sieg als Angriff auf die Demokratie. Er schrieb: „Es gibt ein Schild, das man in vielen Geschäften sehen kann, die schöne, aber zerbrechliche Gegenstände verkaufen: SCHÖN ANZUSEHEN, HERRLICH ZU HALTEN, ABER WENN IHR ES KAPUTT MACHT, IST ES VERKAUFT. Das Gleiche kann man über die Demokratie sagen.“ Der britische Autor Philip Pullman, der Autor hinter den ‚His Dark Materials‘-Büchern, sagte: „Auf Wiedersehen, Amerika. Es war schön, dich zu kennen.“ Der ‚The Wire‘-Schauspieler Wendell Pierce warnte, dass Trumps Sieg schwerwiegende „Konsequenzen“ haben könnte, wenn er die Kontrolle über den Obersten Gerichtshof gewinnt. Er fügte hinzu: „Der Schaden, den er unseren Institutionen in den nächsten zwei Jahren zufügen wird, wird irreparabel sein.“ ‚Die Tribute von Panem‘-und ‚Westworld‘-Star Jeffrey Wright war von den Ergebnissen überrascht, nachdem er vor der Bekanntgabe der Ergebnisse behauptet hatte, Amerika sei „nicht so verrückt wie Trump“. Er sagte: „Lassen Sie mich einfach sagen: ‚Ich habe mich geirrt.‘“

Der YouTuber und Boxer Jake Paul widersprach und bezeichnete Trumps Sieg als „Schritt in die richtige Richtung“. Er schrieb: „Ein massiver Schritt in die richtige Richtung, um die großen Probleme zu lösen, die derzeit in der Welt vor sich gehen.“ Trump erklärte den Sieg in einer Rede auf seiner Watch-Party in Florida. Er sagte vor seinen Anhängern: „Ich möchte dem amerikanischen Volk für die außergewöhnliche Ehre danken, zu Ihrem 47. Präsidenten und Ihrem 45. Präsidenten gewählt worden zu sein.“ Trump versprach auch, „unserem Land zu helfen, sich zu erholen“, und bestand darauf, dass er die Grenzen reparieren werde.