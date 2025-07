Musik ‚Karmische Schuld‘: Nicki Minaj behauptet, Jay-Z schulde ihr 100 bis 200 Millionen Dollar

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 18:00 Uhr

Nicki Minaj behauptet, Jay-Z schulde ihr zwischen 100 und 200 Millionen Dollar.

Die ‚Anaconda‘-Rapperin war eine der ursprünglichen Künstlerinnen, die 2015 eine Partnerschaft mit Jay-Zs Streamingplattform ‚TIDAL‘ einging. Angeblich erhielt sie im Austausch für exklusive Inhalte und Promotion drei Prozent Anteile. 2021 verkaufte Jay-Z die Mehrheitsbeteiligung an ‚TIDAL‘ an Jack Dorseys ‚Square‘ für 302 Millionen Dollar. Im Zuge des Verkaufs bekam Minaj Berichten zufolge jedoch nur 1 Million Dollar angeboten. Nun hat sie den Musikmogul öffentlich angegriffen und ihn gewarnt, dass die Zinsen wachsen. Außerdem versprach sie, das Geld, das er ihr angeblich schuldet, dafür zu verwenden, die Studiengebühren und Schulden ihrer Fans – den Barbz – zu begleichen.

Sie schrieb am Dienstag (8. Juli) auf X/Twitter: „Wir haben bisher etwa 100-200 Millionen berechnet. JayZ ruf mich an, um diese karmische Schuld zu begleichen. Es sammelt nur weiter Zinsen. Du bist trotzdem noch in meinen TOP 5. Also los, N****. Und jeder, der ihn noch Hov nennt, wird sich vor Gott für die Blasphemie verantworten müssen.“ Minaj ergänzte später, dass sie einen Teil des Geldes, das JayZ mir schuldet, verwenden werde, um einige ihrer „Barbz“ aufs College zu schicken und ihre Schulgebühren und Studiendarlehen über ihre Wohltätigkeitsorganisation ‚StudentOfTheGame‘ zu bezahlen.

Sie sprach außerdem Roc-Nation-CEO Desiree Perez an, die von Präsident Donald Trump begnadigt wurde. Jay-Zs Firma ‚Roc Nation‘ kuratierte und produzierte die Super-Bowl-Halbzeitshow für die NFL. Während der Show im Februar trat Kendrick Lamar auf – mit seinem Diss-Track gegen Drake, ‚Not Like Us‘. In Bezug auf den Super Bowl schrieb Minaj: „Also Moment. JayZ ließ ‚Not Like Us‘ beim Super Bowl laufen, nachdem seine CEO von Präsident Trump begnadigt wurde? Wir müssen herausfinden, wer ’sie‘ sind.“