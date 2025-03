Stars Christina Ricci: Rolle als Wednesday Addams hat sie tief geprägt

Christina Ricci Oscars party February 2020 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2025, 13:37 Uhr

Die Schauspielerin schwärmt von ihrer Kultrolle, die sie in 'Addams Family' verkörperte.

Christina Ricci wird noch immer stark von Wednesday Addams beeinflusst.

Die Hollywood-Darstellerin spielte die Tochter der titelgebenden Familie in ‚Addams Family‘, als sie gerade einmal elf Jahre alt war, und übernahm später eine Rolle im Netflix-Spin-off ‚Wednesday‘. Sie freut sich darüber, weiterhin mit ihrer Kultrolle in Verbindung gebracht zu werden, da diese einen enormen Einfluss auf ihr Leben hatte.

Im Interview mit dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin verriet die 45-Jährige: „Wednesday ist immer noch die Figur, für die ich am bekanntesten bin. Ich habe einen Großteil meiner Kindheit damit verbracht, sie zu spielen, und sie hatte einen riesigen Einfluss auf mich und meine Karriere. Ich fühle mich immer noch sehr von ihr geprägt.“ Die Schauspielerin ergänzte: „Ich habe mich lange mit ihr identifiziert, und es macht mich glücklich, dass Wednesday immer noch ein großer Teil meines Lebens ist.“

Seit 2021 ist Christina in der Serie ‚Yellowjackets‘ zu sehen, in der sie die erwachsene Misty Quigley spielt. Die Serie erzählt die Geschichte jugendlicher Überlebender eines Flugzeugabsturzes, die 1996 in der Wildnis ums Überleben kämpfen, und zeigt zugleich ihr späteres Leben im Jahr 2021. Die US-Amerikanerin hat großen Spaß an ihrer Rolle.

„Misty ist die unterhaltsamste Figur, die ich je gespielt habe – sie ist so arrogant. Es ist fast so, als würde sie sich selbst nicht als echten Menschen sehen. Sie denkt, sie kann alles tun und damit davonkommen“, erklärte sie.