Film Christopher Nolan: Lobende Worte für Dwayne Johnsons Darbietung in ‚The Smashing Machine‘

Christopher Nolan - 2024 New York Film Critics Circle Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 11:00 Uhr

Christopher Nolan hat Dwayne Johnsons „unglaubliche“ Leistung in ‚The Smashing Machine‘ gelobt.

„The Rock“ spielt in dem Film den ehemaligen Wrestler und MMA-Kämpfer Mark Kerr, und der renommierte Filmemacher hat angedeutet, dass es sich um die beste Leistung handelt, die er seit langem auf der Leinwand gesehen hat.

Im Gespräch mit dem Regisseur des Films, Benny Safdie, im Podcast ‚The Director’s Cut‘ sagte Nolan: „Ich finde, es ist eine unglaubliche Leistung. Ich glaube nicht, dass Sie in diesem Jahr oder in den meisten anderen Jahren eine bessere Leistung sehen werden.“ ‚The Smashing Machine‘ hatte nach seinem Kinostart Anfang dieses Monats ein enttäuschendes Eröffnungswochenende an den Kinokassen, aber Nolan ist der Meinung, dass der Film mit der Zeit mehr Anerkennung finden wird. Der ‚Interstellar‘-Regisseur sagte zu Safdie: „Herzlichen Glückwunsch zu dem Film. Es ist ein wirklich bemerkenswertes und radikales Werk, das mit der Zeit immer mehr verstanden werden wird. Ich bin sehr stolz, dich zu kennen.“

Der Schauspieler und Regisseur Safdie spielte in Nolans Epos ‚Oppenheimer‘ aus dem Jahr 2023 mit, und Nolan witzelte, dass Safdie den Film als Gelegenheit genutzt habe, Emily Blunt für die Rolle von Kerrs Frau Dawn Staples in ‚The Smashing Machine‘ zu gewinnen. „Ich habe Gerüchte gehört, dass du, während du eigentlich Ihren Text auf meinem Set lernen sollten, in Wirklichkeit Leute für deinen Film geworben haben. Das war mir damals nicht bewusst, aber es scheint für dich großartig funktioniert zu haben.“