Stars Chuck Norris im Alter von 86 Jahren nach ‚plötzlicher‘ Einlieferung ins Krankenhaus verstorben

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Bang Showbiz | 20.03.2026, 17:05 Uhr

Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er war erst am Mittwoch überraschend plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Chuck Norris ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Der Actionfilm- und Martial-Arts-Star, der aus Produktionen wie ‚Walker, Texas Ranger‘ bekannt ist, war nur wenige Tage nach seinem Geburtstag mit einem medizinischen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Seine Familie gab nun bekannt, dass er beim Tod von seinen Angehörigen umgeben war.

In einer Erklärung auf seiner offiziellen Instagram-Seite sagte seine Familie: „Mit schwerem Herzen teilt unsere Familie den plötzlichen Tod unseres geliebten Chuck Norris gestern Morgen mit.“ Die genauen Umstände möchte die Familie zwar privat halten, die Fans aber trotzdem wissen lassen, dass er von seiner Familie umgeben war und in Frieden gegangen sei. „Für die Welt war er ein Kampfkünstler, Schauspieler und ein Symbol der Stärke. Für uns war er ein hingebungsvoller Ehemann, ein liebevoller Vater und Großvater, ein unglaublicher Bruder und das Herz unserer Familie.“ Die Familie würdigte auch, wie er „sein Leben mit Glauben, Sinn und einer unerschütterlichen Hingabe zu den Menschen, die er liebte“ geführt habe. Sie fuhr fort: „Durch seine Arbeit, seine Disziplin und seine Freundlichkeit inspirierte er Millionen von Menschen weltweit und hinterließ einen bleibenden Eindruck im Leben so vieler.“

Chuck Norris‘ Angehörige betonten, dass sie trotz ihres gebrochenen Herzens dankbar für sein Leben seien und für die Unterstützung der Fans nach seiner Erkrankung am Mittwoch (18. März). Sie schrieben: „Die Liebe und Unterstützung, die er von Fans auf der ganzen Welt erhalten hat, bedeutete ihm sehr viel, und unsere Familie ist dafür zutiefst dankbar. Für ihn wart ihr nicht nur Fans, ihr wart seine Freunde.“ Seine Hinterbliebenen bedankten sich auch explizit bei allen Fans und Followern, die von Chuck Norris‘ jüngstem Krankenhausaufenthalt gehört hatten und Gebete und emotionale Unterstützung schickten. Weiter hieß es: „Während wir diesen Verlust betrauern, bitten wir respektvoll um Privatsphäre für unsere Familie in dieser Zeit. Danke, dass ihr ihn gemeinsam mit uns geliebt habt.“

Norris diente in der US Air Force und gewann anschließend mehrere Meisterschaften im Kampfsport. Der ‚Delta Force‘-Darsteller war Träger des schwarzen Gürtels in Karate, Taekwondo, Tang Soo Do, Brazilian Jiu-Jitsu und Judo. Er gründete außerdem seine eigene Kampfkunst, Chun Kuk Do, und trainierte später auch zahlreiche Prominente. Sein verstorbener Freund Bruce Lee besetzte ihn 1972 als Bösewicht Colt in ‚The Way of the Dragon‘, und Hollywood-Legende Steve McQueen ermutigte ihn anschließend, seine Schauspielkarriere fortzusetzen. Seine bekannteste Rolle spielte er 1993 als Ranger Cordell Walker in ‚Walker, Texas Ranger‘. Nach dem Ende der Serie im Jahr 2001 übernahm Chuck weiterhin Hauptrollen in Filmen. Seinen letzten größeren Filmauftritt gab er 2012 in ‚The Expendables 2‘.