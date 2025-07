Stars Coachella: Werden Oasis nächstes Jahr auf dem Hipster-Festival spielen?

Oasis - Heaton Park 2025 - Big Brother Recordings BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.07.2025, 09:00 Uhr

Die englische Band soll offenbar 2026 als Headliner bei dem legendären Festival auftreten.

Oasis sollen Berichten zufolge mit lukrativen Angeboten überhäuft worden sein, um auf Musikfestivals rund um den Globus aufzutreten. Liam und Noel Gallagher haben sich kürzlich für die lang erwartete Comeback-Tour der Band wiedervereinigt und werden jetzt bereits für Festivalauftritte im Jahr 2026 eingeplant. Ein Insider sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘ dazu: „Wenn die Fans denken, Oasis seien schon jetzt beschäftigt, sollten sie mal sehen, welche Angebote hinter den Kulissen auf ihre Teams einprasseln. Festivals in den USA wie Coachella wollen Oasis nächstes Jahr als Headliner – ebenso wie große europäische Festivals, darunter Benicàssim. Und dann gibt es noch Firmen und Privatpersonen, die wollen, dass sie auftreten. Die Angebote reißen nicht ab.“

Oasis haben sich bislang noch nicht zu Festivalauftritten im Jahr 2026 verpflichtet, da die Band sich aktuell voll auf ihre laufende Reunion-Tour konzentriert. Allerdings genießen Noel und Liam das gemeinsame Auftreten vor ihren Fans sichtlich, nachdem sie ihre langjährige, öffentlich ausgetragene Fehde beigelegt haben. Der Insider fügte hinzu: „Keines der Angebote wird im Moment angenommen. Sie werden nur gesammelt und zu einem späteren Zeitpunkt besprochen. Der Fokus liegt derzeit voll auf dieser Tour. Und die war bisher ein phänomenaler Erfolg. Entscheidungen über künftige Auftritte werden erst viel später getroffen, aber einige Angebote sind extrem verlockend. Letztendlich liegt alles bei Noel und Liam – ob sie weitermachen wollen oder ob diese Tour genug für sie ist. Bisher genießen sie jede Sekunde auf der Bühne vor ihren Fans. Die Atmosphäre und Chemie zwischen ihnen ist elektrisierend.“

Oasis starten im August mit dem US-Teil ihrer Tour, und die Band plant, die Setlist für ihre amerikanischen Fans leicht zu verändern. Noel (58) und Liam (52) wollen vor allem die Songs spielen, die ihr Publikum hören will. Dabei wissen die Gallagher-Brüder, dass bestimmte Stücke in den USA besonders beliebt sind. Der Insider behauptet weiter: „Oasis werden ihre Setlist für die UK- und Irland-Konzerte nicht ändern, aber es könnte einige Anpassungen geben, wenn sie ins Ausland gehen. Noch ist nichts entschieden, aber Noel und Liam wollen sicherstellen, dass sie allen Fans die Songs bieten, die sie hören wollen – also könnte es hier und da kleinere Änderungen geben.“