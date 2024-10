Musik Coldplay: Band spielt ohne Bassisten Berryman

Bang Showbiz | 31.10.2024, 09:00 Uhr

Coldplay spielten ihr erstes Konzert ohne Bassist Guy Berryman.

Die ‚Fix You‘-Hitmacher waren bei ihrer Show in Melbourne am Mittwochabend (30. Oktober) gezwungen, stattdessen ihren Co-Produzenten und Toningenieur Bill Rahko einzuspannen, nachdem der 46-jährige Musiker in der letzten Minute unerwartet krank wurde.

Frontmann Chris Martin erklärte der wartenden Menge, dass Guy buchstäblich „kotzte“ und versprach, das Beste zu tun, was sie mit seinem Ersatz tun könnten. Er sagte dem Publikum im Marvel Stadium: „Ich muss sagen, vielen Dank, dass ihr heute zu unserer Show gekommen seid. Es ist eine Schande, aber wir haben bis zur letzten Minute gewartet, um euch mitteilen zu können, dass unser wunderschöner Bassist Guy sehr, sehr krank ist. Er wird zum ersten Mal nicht mit uns spielen. Es tut mir leid für euch hier unten, die darauf warten, Guy zu sehen. Er wird heute nicht spielen können.“ Die Band wollte deshalb eine „etwas andere Show“ spielen und ihr „Bestes geben, um sie großartig zu machen“. „Ich weiß, dass es großartig wird, weil wir in Melbourne mit euch allen wunderbaren Menschen sind.“

Chris (47), Gitarrist Jonny Buckland (47) und Schlagzeuger Will Champion (46) hatten außerdem nur eine Stunde Zeit, um sich eine Lösung zu überlegen, bevor sie beschlossen, Guys Bassspiel vom Band laufen zu lassen, während ihr Toningenieur sich als Außerirdischer verkleidete, „der aussieht, als würde er Bass spielen“. Der Sänger sagte: „Wenn ihr Fehler und Probleme bemerkt, liegt das daran, dass wir unseren Bassisten nicht haben. Und wir hatten nur etwa eine Stunde Zeit, um uns etwas zu überlegen. Wir haben einen seltsamen, außerirdischen Freund, der Bass spielt oder so tut, als würde er Bass spielen. Ihr werdet also Guy hören, aber nicht sehen. Weil er kotzen muss.“