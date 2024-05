Ihr Ältester ist zwei Jahre alt geworden Stylischer Kindergeburtstag: Rihanna und A$AP Rocky feiern Sohn RZA Krankheitsbedingt musste Rihanna die Met Gala am 6. Mai ausfallen lassen. Doch bei privaten Terminen hat die Style-Queen das verpasste Mode-Event nun wieder ein bisschen gut gemacht und sich in New York in zwei coolen Looks gezeigt.