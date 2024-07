Musik Coldplay: Sie planen eine Künstlerresidenz im Wembley-Stadion

Coldplay - 2024 Coldplay live in Copenhagen, Denmark - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 18:00 Uhr

Coldplay sollen eine zehntägige Künstlerresidenz im Wembley-Stadion planen.

Die ‚Viva La Vida‘-Band bereitet sich derzeit auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums ‚Moon Music‘ im Oktober vor.

Statt jedoch auf eine Tournee zu gehen, um die Veröffentlichung der neuen Platte zu unterstützen, erkunden die Musiker jetzt alternative Möglichkeiten, um ihren CO2-Fußabdruck auf dem Planeten zu reduzieren. Dies könnten sie erreichen, indem sie ihre Show an einem Ort spielen. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Coldplay wollen etwas ganz Besonderes für ‚Moon Music‘ machen und sie diskutierten die Idee, eine feste Show zu haben, anstatt durch ganz Großbritannien zu touren. Wembley wurde dabei als möglicher Ort ins Gespräch gebracht, der zum Beispiel für einen zehntägigen Auftritt geeignet wäre. Das bedeutet, dass die Band vor fast einer Million Fans spielen könnte und dabei ihren CO2-Fußabdruck gering halten würde.” Der Insider fügte hinzu: „Bei ihrer letzten Tournee setzte die Band alles daran, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf die Umwelt zu reduzieren. Indem sie die Shows an einem Ort halten, machen sie es zum Beispiel überflüssig, dass Schwerlastwagen die Bühnen und die Ausrüstung durch das ganze Land transportieren. Es hat ihnen auch zu denken gegeben, dass Acts wie Adele sich an einem Ort niedergelassen haben.“