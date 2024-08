Stars Cole und Dylan Sprouse: Gemeinsamer Film geplant?

Dylan Sprouse at Beautiful Disaster premiere in Madrid - Getty - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 16:00 Uhr

Dylan und Cole Sprouse würden gerne wieder zusammenzuarbeiten – aber sie haben Schwierigkeiten, geeignete Rollen zu finden.

Die 31-jährigen Schauspieler haben mit Formaten wie „Zack Cody“ bereits große Erfolge zusammen gefeiert und würden daran gerne wieder anknüpfen. Cole ist aber der Meinung, dass es schwierig ist, qualitativ hochwertige Rollen zu finden, die für echte Zwillinge geeignet sind.

Während eines Auftritts bei ‚Live With Kelly and Mark‘ erzählte Dylan: „Normalerweise ist es ziemlich künstlich. Ich erinnere mich, dass Cole ziemlich sauer darüber war, dass Tom Hardy einen Zwilling spielt [in ‚Legend‘ von 2015]. Er mag es nicht, wenn Leute zwei verschiedene reale Personen spielen. Ich sah ihn an und dachte mir: ‚Cole, ich glaube nicht, dass sie nach Typen wie uns gesucht haben, um diese Rollen zu spielen, wenn sie Tom Hardy casten.‘“ Dylan scherzte auch über die Rollen, in denen er seinen Zwilling gerne besetzen würde. Er sagte: „Ich dachte, es wäre ziemlich lustig, ihn in Rollen zu besetzen, in denen er im Film oft getötet wird, die Art von ‚South Park‘-Kenny. Ich dachte, das wäre lustig, wenn er fünf Minuten lang auf dem Bildschirm ist und dann explodiert.“

Die Zwillinge stehen schon seit Kindertagen gemeinsam vor der Kamera und Dylan hat gestanden, dass ihre Beziehung abseits der Kamera manchmal angespannt war. Der Schauspieler erzählte ‚E! News‘: „Wir hatten einmal einen heftigen Faustkampf. Das ist die Pubertät. Brüder kämpfen. Wir haben uns gerauft und es durch die Gänge getragen, wie beim Ringen und Kämpfen.“ Dylan gab zu, dass ihr Kampf einige „WWE-Moves“ enthielt, bevor er unterbrochen wurde: „Es klopfte an der Tür der Umkleidekabine und die Tür öffnete sich und es war ein Fan. Sie sagte: ‚Hey, würde es euch etwas ausmachen, wenn ich ein Foto mit euch mache?‘ Und Cole fragte: ‚Kannst du in fünf Minuten zurückkommen?‘ Und sie sagte: ‚Ja, sicher.‘ Sie schloss die Tür und wir brachen beide in lautes Gelächter aus, weil wir nicht einmal wussten, warum wir uns stritten. Aber so sind Brüder.“