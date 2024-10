Stars Colin Farrell: Er ist dankbar für seine Familie

Der Star gewährte einen überraschend ehrlichen Blick in sein Seelenleben.

Über sein Privatleben spricht Schauspielstar Colin Farrell nur äußerst selten. Der Zweifach-Vater gewährte nun jedoch einen überraschend ehrlichen Blick in sein Seelenleben.

Er besticht normalerweise durch seine Wandelbarkeit vor der Kamera. Doch auch hinter den Kulissen ist Farrell (48) ein echtes Multitalent. Er kümmert sich nicht nur rührend um seine beiden Söhne James (21) und Henry (14), sondern er unterstützt auch mit seiner neu gegründeten „Colin Farrell Foundation“ junge Erwachsene mit geistigen Behinderungen. Colins Sohn James wurde selbst mit dem genetisch bedingten Angelman-Syndrom geboren, das mit Entwicklungsverzögerungen verbunden ist. Über die Erkrankung seines ältesten Sohnes, der aus der Beziehung mit Model Kim Bordenave (52) stammt, sprach Colin erstmals vor wenigen Monaten gegenüber dem US-Magazin ‚People‘. Damals äußerte er den emotionalen Wunsch: „Ich möchte, dass die Welt freundlich zu James ist.“ Ähnlich emotional sprach der Schauspieler nun im ‚BUNTE.de‘-Interview über seinen eigenen Gemütszustand und seinen Wunsch für die Zukunft. Der 48-Jährige, der aktuell den ‚Batman‘-Bösewicht Oz Cobb in der gefeierten US-Serie ‚The Penguin‘ (zu sehen auf Sky und über WOW) spielt, offenbarte gegenüber ‚BUNTE.de‘, dass er sich mit der düsteren Seele der Hauptrolle durchaus identifizieren konnte. „Wir alle haben Dämonen in uns und müssen irgendwie versuchen, sie zu zähmen oder mit ihnen klarzukommen. Denn wenn wir unzufrieden oder böse durch die Welt laufen, beeinflussen wir damit unser Umfeld enorm. Aber am Ende sind wir alle Menschen und wir machen Fehler. Wir sind alle gebrochen. Es fällt mir daher besonders leicht, mich mit gebrochenen Menschen zu identifizieren“, so der gebürtige Ire nachdenklich. Im aktuellen Interview mit ‚BUNTE.de‘ ergänzte Farrell, dass hinter der harten Schale vieler Menschen meist nur ein Verlangen nach Liebe steckt: „Sehnen wir uns am Ende nicht alle nach Liebe? Mir persönlich ist das Berühmtsein nicht wichtig, sondern einfach das Gefühl, geliebt zu werden, gesehen und verstanden zu werden – auch wenn man ein Mensch mit Fehlern ist.“ Der 48-jährige Star ergänzte abschließend, dass er sich gerade deshalb glücklich schätzt, ein liebevolles Umfeld zu haben: „Ich bin dankbar, in der Position zu sein, so viele tolle Jobs machen zu können. Aber noch dankbarer bin ich für meine Familie und meine zwei Kinder.“