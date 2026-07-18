Film Colman Domingo verhandelt über Drehbuch für Realfilm zu Prinzessin Tiana

Disclosure Day Prem Colman Domingo June 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2026, 12:15 Uhr

Colman Domingo verhandelt über Drehbuch für Realfilm zu Prinzessin Tiana.

Colman Domingo befindet sich Berichten zufolge in Gesprächen, das Drehbuch für einen Realfilm über Prinzessin Tiana zu schreiben.

Der Schauspieler und Regisseur Robert O’Hara sollen gemeinsam an einer Live-Action-Verfilmung der Disney-Figur aus dem Animationsfilm ‚Küss den Frosch‘ aus 2009 arbeiten. In der offiziellen Beschreibung des Films heißt es, dass eine Kellnerin, die davon träumt, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, versucht, einen verzauberten Froschprinzen wieder in einen Menschen zu verwandeln und nach einem Kuss selbst in dieselbe Lage gerät. Das Musicalmärchen spielt im New Orleans der 1920er-Jahre. Tiana wurde im Original von Anika Noni Rose gesprochen.

Bei der Verleihung des Creative Conscience Award des Branchenmagazins ‚Variety‘ erklärte Domingo vergangenen Monat, dass er sich freue, inzwischen in Hollywood als vielseitiger Künstler wahrgenommen zu werden. Er sagte: „Ich werde heute endlich so gesehen, wie ich immer gesehen werden wollte: als jemand, der viele Dinge kann. Ich wollte nie nur Schauspieler sein. Ich wollte immer schauspielern, schreiben, Regie führen und produzieren.“

Der 56-Jährige stand zuletzt für Steven Spielbergs Science-Fiction-Film ‚Disclosure Day‘ gemeinsam mit Emily Blunt, Josh O’Connor und Eve Hewson vor der Kamera. Über die Zusammenarbeit mit Spielberg sagte Domingo: „Alle haben eine unglaublich lebhafte Fantasie. Und wenn Steven Spielberg Regie führt, gibt es Momente, in denen man einfach ehrfürchtig ist. Nicht nur während der Arbeit – irgendwann tritt man gedanklich einen Schritt zurück und denkt: ‚Mein Gott, ich arbeite gerade mit Steven Spielberg an einem Steven-Spielberg-Film, zusammen mit diesen großartigen Schauspielern.‘ Dann konzentriert man sich wieder auf die Szene. Dass ich selbst nach all den Jahren meiner Karriere noch immer von den Menschen beeindruckt bin, mit denen ich arbeite, ist etwas Besonderes.“

Der Science-Fiction-Thriller erzählt von einer Meteorologin und einem Cybersicherheitsexperten, die in eine Bewegung geraten, welche eine angebliche Vertuschung außerirdischer Geheimnisse durch die Regierung aufdecken will. Domingo erklärte außerdem, dass er an außerirdisches Leben glaube. „Absolut. Ich weiß nicht, wie sie aussehen, wie sie sind oder welche Absichten sie haben, aber ich glaube, dass es mehr geben muss. Es kann unmöglich nur uns geben.“ Er ergänzte: „Ich stehe oft draußen und schaue zu den Sternen in dem Glauben, dass vielleicht jemand zurückschaut. Vielleicht werden wir uns eines Tages begegnen. Und vielleicht wird das Unbekannte, was auch immer es ist, etwas Gutes für uns alle sein.“