Musik Comeback-Spekulationen um Céline Dion: Plakatkampagne in Paris deutet auf große Herbst-Residenz hin

Celine Dion at I Am Celine Dion documentary premiere in New York City - Getty - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.03.2026, 14:00 Uhr

Eine Plakatkampagne in Paris hat Gerüchte entfacht, dass die Musik-Ikone ihr Bühnen-Comeback vorbereitet.

Fans von Céline Dion sind in heller Aufregung, nachdem eine Plakatkampagne in ganz Paris aufgetaucht ist.

Im Laufe der vergangenen Woche wurden Plakate mit einigen von Celines bekanntesten Liedzeilen und Songtiteln – darunter ‚The Power of Love‘, ‚S’il suffisait d’aimer‘ und der ‚Titanic‘-Klassiker ‚My Heart Will Go On‘ – in der französischen Hauptstadt gesichtet. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte ein Exemplar vor dem Café du Louvre. Am Montag (23. März) berichtete die französisch-kanadische Zeitung ‚La Presse‘, dass es sich bei der Kampagne nicht bloß um nostalgische Werbung handelt, sondern um einen Teaser für Dions erste großen Live-Shows, seit ihre gesundheitlichen Probleme sie von der Bühne fernhielten.

Laut der Zeitung soll die fünffache Grammy-Gewinnerin im Herbst eine Residenzreihe in der Paris La Défense Arena starten, ein Stadion mit 40.000 Plätzen, und im September sowie Oktober jeweils zwei Konzerte pro Woche geben. Dion sollte dort ursprünglich 2020 im Rahmen ihrer ‚Courage World Tour‘ auftreten, doch die Termine wurden wegen der Pandemie verschoben und später nach ihrer Diagnose mit dem Stiff-Person-Syndrom (SPS) abgesagt.

Dion hat offen über die Auswirkungen dieser seltenen neurologischen Erkrankung gesprochen, die starke Muskelsteifheit und lähmende Krämpfe verursacht. In ihrer 2023 erschienenen Prime-Video-Dokumentation ‚I Am: Céline Dion‘ schilderte sie, wie sehr die Krankheit ihre Beweglichkeit und ihren Alltag beeinträchtigte. Die Musik-Ikone enthüllte, dass es eine Zeit gab, in der sie „kaum noch gehen konnte“. Selbst einfache Bewegungen – Treppensteigen, längeres Stehen oder Singen mit ihrer gewohnten Kraft – seien extrem schwierig geworden, weshalb sie sich vorübergehend von der Bühne zurückzog, um sich auf ihre Behandlung und Physiotherapie zu konzentrieren.

Die Aussicht auf ein Comeback in Paris markiert einen bedeutenden Wendepunkt für Céline Dion, die sich in den vergangenen Jahren vor allem auf ihre Genesung konzentriert hat. Obwohl weder Dion noch ihr Team die Residenz offiziell bestätigt haben, lassen die zunehmenden Hinweise – und das Ausmaß der Plakatkampagne – die Fans hoffen, dass eine der beliebtesten Stimmen der Popmusik bald ins Rampenlicht zurückkehrt.