Stars Conan O’Brien kündigt ‚kraftvolle‘ Rob-Reiner-Hommage bei den Oscars an

Conan O'Brien - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2026, 18:04 Uhr

Conan O’Brien hat eine „sehr kraftvolle“ Hommage an seinen verstorbenen Freund Rob Reiner bei den kommenden Academy Awards geplant.

Der ‚When Harry Met Sally‘-Regisseur und seine Ehefrau Michele Singer Reiner wurden am 13. Dezember tot in ihrem Haus aufgefunden – nur wenige Stunden nachdem sie mit ihrem Sohn Nick eine Weihnachtsfeier von Conan in Los Angeles besucht hatten. Der 62-jährige Moderator versprach nun eine würdige Erinnerung während der Oscars am Sonntag (15. März).

Als er auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles auf die geplante Hommage angesprochen wurde, sagte er gegenüber ‚Extra‘: „Es ist schwer, das in dieser Umgebung zusammenzufassen, und es würde irgendwie banal oder seltsam klingen, es hier zu erklären.“ Deswegen wollte er den anwesenden Reportern noch nicht zu viel verraten. Er gab allerdings einen kleinen Einblick in seine Vorbereitung auf die Veranstaltung und den Tribut, den er seinem Freund zollen will: „Ich glaube nicht, dass das angemessen wäre, aber es wird ein sehr kraftvoller Teil der Show sein.“

Conan freut sich außerdem darauf, die Oscars zum zweiten Mal in Folge zu moderieren, weil es für ihn ein „großartiger Job“ sei. Er sagte: „Ich hatte viel Spaß und wollte es einfach noch einmal machen.“ Auch auf die Filme freut er sich, die er dieses Jahr „unglaublich“ fand: „Es war ein so großartiges Filmjahr, dass ich mich freue, auch nur ein kleiner Teil davon zu sein.“

Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren und der Moderator und Komiker hat offenbar zahlreiche Pläne für die Veranstaltung entwickelt. Ein ganzes Team stand ihm dafür zur Seite: „Wir haben hart mit meinen Autoren gearbeitet. Ich habe großartige Autoren. Wir haben viele Ideen. Einige Dinge sind ein bisschen ambitionierter als im letzten Jahr – mal sehen, wie es läuft.“ Sollte etwas schiefgehen, nimmt Conan es mit Humor. Er scherzte: „Ich kann ja immer noch die Stadt verlassen und mich eine Weile verstecken.“

Conan hatte kürzlich zugegeben, dass er nach dem Tod von Rob Reiner noch immer „unter Schock“ stehe. Im Gespräch mit dem ‚New Yorker‘ offenbarte er, dass er Rob und Michele gut kannte und im Laufe der Zeit eine Freundschaft zu ihnen aufgebaut hatte: „Meine Frau Liza und ich haben sie oft gesehen. Sie waren einfach so wunderbare Menschen. Und dieses Erlebnis zu haben, jemandem gute Nacht zu sagen, ihn gehen zu sehen und am nächsten Tag zu erfahren, dass er tot ist … Ich war lange Zeit im Schockzustand. Es gibt kein anderes Wort dafür.“