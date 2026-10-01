Stars Cora Schumacher hat Geldsorgen: Wandert sie jetzt aus?

Cora Schumacher - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2026, 18:00 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin enthüllt, dass sie aus gesundheitlichen Gründen zwei Jahre nicht arbeiten konnte.

Cora Schumacher steht nach eigenen Angaben finanziell unter Druck und denkt deshalb über einen Neustart im Ausland nach.

Im Podcast ‚May Way‘ schilderte die 49-Jährige, warum ihre finanziellen Rücklagen geschrumpft sind. Gleichzeitig stellte sie klar: „Ich bin noch nicht pleite.“ Der Grund für ihre angespannte Situation liegt laut Cora unter anderem darin, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme zwei Jahre nicht arbeiten konnte.

Ende 2023 sei Cora erkrankt. „Du erinnerst dich Dschungelcamp, da war ich so dermaßen krank – Post-Covid“, berichtete sie. Damals sei ihr „alles um die Ohren geflogen“. Im Oktober 2024 habe sie sich „proaktiv in die Klinik einliefern“ lassen. Zwar habe sie auf Rücklagen zurückgreifen können, doch inzwischen werde die finanzielle Belastung größer. „Jetzt wird es dann auch langsam wirklich eng, muss ich ehrlich sagen“, räumte die Reality-TV-Darstellerin ein.

Probleme gebe es zudem bei ihren Immobilien, die sie eigentlich als Altersvorsorge betrachte. „Das ist meine Rente, weil ich habe ja keine Rente“, erklärte sie. Cora zufolge seien in ihrer Abwesenheit Mieteinnahmen ausgeblieben. Ihrer Hausverwaltung wirft sie vor, „die Sorgfaltspflicht des Verwaltervertrages nicht gewährleistet“ zu haben. Auch mit ihrem Steuerberater habe es Schwierigkeiten gegeben. Dieser habe nach ihrer Darstellung über Jahre Unterlagen nicht beim Finanzamt eingereicht.

Welche Konsequenzen sie daraus ziehen könnte, deutete Cora ebenfalls an. Sie denke darüber nach, ihre Immobilien zu verkaufen und Deutschland zu verlassen. „Ich glaube, ich werde hier einfach nicht zur Ruhe finden“, sagte sie. Die Blondine könne sich eine längere Reise mit ihren Hunden vorstellen, bevor sie sich im Ausland niederlasse. Als mögliche Ziele nannte sie Kanada und Texas. Besonders konkret wurde ihre Vorstellung von einem Leben in Kanada: Dort würde sie gerne ein „Farmerleben“ führen und „ganz, ganz, ganz viele Tiere“ haben.