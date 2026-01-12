Stars Cora Schumacher ist wieder frisch verliebt!

Cora Schumacher - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2026, 14:00 Uhr

Cora Schumacher ist wieder frisch verliebt.

Cora Schumacher überrascht ihre Fans mit einer emotionalen Liebesoffenbarung.

Nach einer Phase der Zurückgezogenheit und persönlicher Neuorientierung zeigt sich die 49-jährige TV- und Model-Bekanntheit erneut verliebt und strahlt dabei mehr als je zuvor. Am Wochenende veröffentlichte Schumacher auf Instagram ein gemeinsames Foto mit einem bislang unbekannten Mann. Zu dem Schnappschuss schrieb sie bewegende Worte über Nähe, Vertrauen und Hoffnung: „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist solide, stabil – und wirklich einer der Guten.“

Kurz darauf bestätigte die Ex-Frau von Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher (50) im Gespräch mit der ‚Bild‘-Zeitung offiziell: „Ja. Steven ist mein neuer Freund. Ich fühle mich gerade unwahrscheinlich glücklich.“ Diese Worte machen deutlich, wie sehr die Schumacher-Ex ihr neues Liebesglück genießt. Der Mann an ihrer Seite heißt Steven Bo Bekendam. Er lebt in Wichita Falls im US-Bundesstaat Texas und steht nicht im Fokus der Öffentlichkeit – ein Kontrast zu Schumachers bisherigem Leben im Rampenlicht. Das Paar posiert Arm in Arm auf dem gemeinsamen Foto, das offensichtlich in der Nähe eines Flusses, mitten in der Natur, aufgenommen wurde.

Bereits Ende Dezember deutete Schumacher selbst an, dass sich in ihrem Leben etwas verändern könnte. An ihrem 49. Geburtstag sprach sie zu ‚Bild‘ von anstehenden Reisen in die USA und ließ dabei offen, ob sie überhaupt nach Deutschland zurückkehren würde. Die neue Beziehung markiert für Schumacher einen echten Neuanfang nach schwierigen Jahren. Die Zeit nach ihrer Scheidung von Ralf Schumacher 2015 und dem späteren öffentlichen Coming-out ihres Ex-Mannes war von emotionalen Herausforderungen geprägt. Schumacher zog sich zeitweise aus der Öffentlichkeit zurück und suchte therapeutische Unterstützung, um vergangene Erlebnisse zu verarbeiten.