Stars ‚Ich fühlte mich manipuliert‘: Cora Schumacher verkündet bitteres Liebes-Aus

Cora Schumacher - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.04.2026, 11:56 Uhr

Die Reality-TV-Darstellerin hat sich von ihrem US-amerikanischen Freund getrennt.

Cora Schumacher ist wieder Single.

Erst im Januar machte die Reality-TV-Darstellerin ihre Beziehung mit dem Texaner Steven Bo Bekendam öffentlich. „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben. Er ist beständig, stabil und wirklich einer der Guten“, schrieb sie damals zu einem Pärchenfoto auf Instagram. Doch nun ist alles aus zwischen den einstigen Turteltauben. „Steven und ich sind kein Paar mehr. Ich habe die Beziehung beendet“, enthüllte Cora gegenüber ‚Bild‘.

Eigentlich hatten die beiden vor, zu heiraten und gemeinsam auf einer Farm zu leben. Dieser Traum ist nun geplatzt. „Es bricht mir das Herz, einen Mann zu sehen, der so verloren wirkt, dass man ihn einfach nur lieben und beschützen möchte. Er sich aber in seinen eigenen Lügen verirrt hat“, sagte die 49-Jährige.

Im Laufe ihrer Fernbeziehung musste Cora bittere Wahrheiten über ihren Freund erfahren. „Steven ist nicht der Mann, der er vorgab, zu sein. Ich fühlte mich manipuliert“, klagte sie. „Immer mehr wurde mir klar, dass er offenbar doch nur nach einem finanziellen Fluchtweg aus seiner mittelmäßigen Realität suchte.“

Cora zufolge hätten sich immer wieder fremde Frauen bei ihr gemeldet und sie vor Steven gewarnt. Außerdem sei ihr aufgefallen, dass ihr Partner parallel mit anderen Frauen schrieb. „Ich begann zu realisieren, dass er, während er unseren Schritt vor den Altar plante, offenbar mindestens eine andere Frau im Schatten hielt“, offenbarte die ehemalige ‚Promi Big Brother‘-Teilnehmerin.

Mittlerweile habe sie alle gemeinsamen Fotos mit dem US-Amerikaner gelöscht und seine Nummer blockiert. Das bittere Liebes-Aus nimmt die Blondine sehr mit. „Ich sehne mich nach einer Liebe, die ehrlich und auf Augenhöhe ist und in der man gemeinsam alt werden kann. Ich dachte, Steven wäre dieser Mann. Aber nein, er ist es leider nicht“, erzählte sie traurig.