Stars Cora Schumacher: Spannende Details über ihren neuen Partner

Cora Schumacher - Avalon - April 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 14:00 Uhr

Cora Schumacher wagt nach einer längeren Phase der Zurückgezogenheit einen Neuanfang in der Liebe.

Die 49-jährige Ex-Rennfahrer-Ehefrau zeigt sich nun an der Seite des US-Amerikaners Steven Bo Bekendam, den sie bereits mehrfach in Texas besucht hat. Dabei scheut sie sich nicht, offen über die Vergangenheit ihres neuen Partners zu sprechen. Wie Schumacher gegenüber der ‚Bild‘-Zeitung erklärte, saß Steven vor einiger Zeit 100 Tage in Untersuchungshaft. Die genauen Hintergründe bleiben unklar, allerdings gab es unter anderem Vorwürfe im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt. Das Verfahren endete jedoch ohne Verurteilung, sodass die Unschuldsvermutung weiterhin gilt. Schumacher betont: „Ja, Steven war einhundert Tage in Untersuchungshaft.“

Beide haben bereits schwierige Phasen im Leben durchgemacht. „Wir mussten beide aus ähnlichen Gründen einen mentalen Zusammenbruch erleben“, erklärt Schumacher. In Stevens Fall habe dieser Zusammenbruch zu Handlungen geführt, die ihn ins Gefängnis brachten. Auch Steven selbst äußert sich reflektiert über die gemeinsamen Erfahrungen: „Wir haben beide viel durchgemacht, und das Leben hat uns auf die Probe gestellt. Wir verstehen die Herausforderung des anderen, alte Lasten zu überwinden, die immer noch nachwirken“, sagte er der ‚Bild‘.

Cora Schumacher zeigt sich von ihrem neuen Partner sichtlich begeistert. Auf Instagram teilte sie kürzlich ein inniges Foto mit Steven und schrieb: „Er gibt mir Frieden, er gibt mir Hoffnung, er lässt mich wieder glauben.“ In einem Interview schwärmte sie weiter: „Er ist sehr fürsorglich, ein richtiger Gentleman. Er ist einfach eine 10 von 10.“