Stars Ralf Schumacher hat geheiratet

Ralf Schumacher - Avalon - August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 18:00 Uhr

Ralf Schumacher hat seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne geheiratet.

Ralf Schumacher hat geheiratet.

Der ehemalige Formel-1-Fahrer, der im Juli 2024 die gleichgeschlechtliche Beziehung zu seinem Partner öffentlich machte, gab im Februar bekannt, dass er und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne sich verlobt haben. Am Donnerstag (4. Juni) enthüllten sie, dass sie im Rathaus von Saint-Tropez im Beisein enger Freunde und Familienmitglieder geheiratet haben.

In einem gemeinsamen Instagram-Beitrag schrieb Étienne zu den Hochzeitsfotos: „Am vergangenen Wochenende begann das erste Kapitel unseres gemeinsamen Lebens. Vor all denen, die uns lieben, stehe ich hier mit einem Herzen voller Freude und Emotion, um dir zu sagen, wie sehr ich dich wähle – dich, für immer.“ Er beschreibt weiter, dass sein Leben „eine andere Farbe“ bekommen habe, als er Ralf kennenlernte. „Du hast Licht in meine manchmal gewöhnlichen Tage gebracht, Lachen, das alles heilt, und diese süße Gewissheit, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Mit dir fühle ich mich lebendig, frei, ich selbst zu sein, vollständig. Alles kann sich heute ändern, und genau das passiert gerade.“

Étienne schrieb weiter, Ralf sei „mein Zufluchtsort, mein Komplize, mein Liebhaber und mein bester Freund“ und er blicke voller Vorfreude auf ihre gemeinsame Zukunft: „Ab heute werde ich offiziell dein Ehemann und du wirst meiner. Für den Rest unseres Lebens möchte ich die Welt an deiner Seite erkunden, die kleinen Freuden des Alltags ebenso wie die großen Abenteuer teilen und zusammen in dieser Liebe wachsen, die uns stärker macht. Ich liebe dich unendlich, mein Mann, mein Alles. Dein Ehemann, für immer.“ Étienne beendete die Nachricht mit einem Hinweis auf ihre Dokuserie: „Die letzte Folge von ‚Ralf und Étienne, wir sagen ja‘ ist am Samstag, dem 6. Juni, auf Sky Deutschland zu sehen.“

Zu den Fotos, die das Paar teilte, gehörten Aufnahmen beim Unterzeichnen der Heiratsurkunde, bei einer Fahrt mit einem Schnellboot durch den Golf von Saint-Tropez sowie bei der Feier ihres Empfangs im Freien mit Musik, Tanz und Feuerwerk.

Die Ex-Frau des 50-jährigen Motorsportstars, Cora Schumacher – die er 2001 heiratete und von der er sich 2015 scheiden ließ – hatte dem Paar bereits nach der Verlobung gratuliert. Sie sagte gegenüber ‚Bild‘: „[Mein Partner] Steven und ich wünschen Ralf und Étienne alles Gute und viel Glück.“

Ralf machte seine Beziehung zu Étienne im Juli 2024 auf Instagram öffentlich und teilte ein Foto, auf dem die beiden Arm in Arm einen Sonnenuntergang betrachten. Dazu schrieb er: “ Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.“ Sein und Coras Sohn David Schumacher unterstützte die Beziehung ebenfalls. Er kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem du dich wirklich wohl und sicher fühlst. Egal, ob Mann oder Frau, ich stehe zu 100 Prozent hinter dir, Papa, und wünsche dir alles Gute und herzlichen Glückwunsch.“