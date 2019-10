Cora und Ralf Schumachers Sohn David feiert seinen 18.

Das Rennfahrer-Gen scheint bei den Schumachers in der Familie zu stecken. Auch Ralf Schumachers (44) Sohn David scheint den Spuren seines Vaters und berühmten Onkels Michael Schumacher (50) zu folgen. Der Teenager fährt immerhin schon in der Formel 4, also der vierthöchsten Rennklasse. Am heutigen 24. Oktober feierte das Nachwuchs-Talent seinen 18. Geburtstag.

Ralf und Cora Schumacher (42) trennten sich 2009 nach acht Jahren Ehe, die Scheidung folgte 2015. Während das Verhältnis der beiden damals aufgrund eines Sorgerecht-Streits alles andere als gut war, haben sich die Ex-Partner mittlerweile scheinbar seit neustem wieder versöhnt. Besonders David Schumacher scheint seine Eltern zusammen zu halten. Anlässlich seiner Geburtstagsfeier versammelte sich die kleine Familie nun wieder friedlich, um den Ehrentag des Sohnes gemeinsam zu verbringen.

Quelle: instagram.com

Familien-Glück

Auf Instagram postete Cora ein Foto der Party. Unter den Gästen waren der ehemalige Formel 1-Profi, Davids Freundin Vivien- die übriges ebenfalls Rennen fährt und natürlich der 18-Jährige selbst. Auf dem Boden steht ein Cars-Luftballon, der der Figur aus dem gleichnamigen Animationsfilm nachempfunden ist. Zu dem Beitrag schrieb die 42-Jährige „Wenn aus zwei vier werden. Die Zeit vergeht so schnell.“ Dabei bezieht sich die Blondine wohl auf ihre Ehe mit Ralf…

Quelle: instagram.com

Zudem postete das ehemalige Model ein Kinder-Foto ihres Sohnes, auf dem dieser in einem Mini-Rennwagen sitzt. Das Talent im Cockpit schien ihm ja quasi schon in die Wiege gelegt worden zu sein.

Aktuell steht das Nachwuchs-Talent bei „US Racing CHRS“, dem Team seines Vaters unter Vertrag. Beste Voraussetzungen also um selbst bald groß in der Branche durchzustarten.