"My Big Fat Italian Wedding" bei RTLzwei Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus: Hochzeitsdoku startet im Februar

Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo werden bei den Vorbereitungen auf ihre Traumhochzeit in Apulien von RTLzwei begleitet. (ae/spot)

SpotOn News | 29.01.2025, 11:10 Uhr

Der Sendetermin für die Hochzeitsdoku von Cosimo Citiolo und Nathalie Gaus steht fest: RTLzwei zeigt ab dem 19. Februar in vier Folgen ihren Weg zum Jawort. Nur zwei Tage früher startet "Promis unter Palmen" in Sat.1 - ebenfalls mit Cosimo.

Cosimo Citiolo (43) und seine Verlobte Nathalie Gaus geben bald Einblicke in ihre Hochzeitsvorbereitungen. RTLzwei kündigt an, dass die vierteilige Doku-Soap "My Big Fat Italian Wedding – Nathalie & Cosimo heiraten!" am Mittwoch, den 19. Februar, zur Primetime startet – auf RTL+ bereits ab dem 12. Februar. Damit ist der ehemalige "DSDS"- und Dschungelcamp-Kandidat gleich in zwei TV-Shows zu sehen: Schon ab dem 17. Februar nimmt er zudem an der Sat.1-Reality "Promis unter Palmen" teil.

Der Sänger und Reality-Star lernte die Kosmetikerin Nathalie Gaus 2019 in einem Club in Stuttgart kennen. Seit 2023 ist das Paar verlobt. Reality-Fans kennen die beiden aus der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars", wo sie 2022 den vierten Platz belegten. Cosimo Citiolo hat bereits an zahlreichen TV-Projekten teilgenommen, nachdem er 2007 durch seinen verrückten Auftritt in "Deutschland sucht den Superstar" bekannt wurde. 2011 nahm der "Checker vom Neckar" etwa an "Big Brother" teil, 2021 bei "Kampf der Realitystars" und 2023 schaffte er es bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" auf den fünften Platz.

Der Sender verspricht Amore, Chaos und Emotionen

Nun bekommt das Paar seine eigene Doku-Soap. Wie RTLzwei am 29. Januar mitteilte, werden die beiden darin auf ihrem Weg zur Traumhochzeit in Italien begleitet. Dabei seien "Amore, Chaos und jede Menge Emotionen vorprogrammiert". Denn die Meinungen des Paares in Sachen Hochzeit gehen auseinander: Sie träumt von einer echten Märchenhochzeit, er denkt an den Geldbeutel. "Eins ist sicher", heißt es in der Pressemitteilung. "Der Hochzeitsstress lässt nicht lange auf sich warten." Denn die Hochzeit drohe mehrfach ins Wasser zu fallen. So gibt es einige Probleme zu bewältigen: "Nathalie ist nicht getauft und Cosimos Vater steht eine aufwändige Operation bevor. Können wirklich alle Gäste nach Italien zur Hochzeit kommen?"