Film Courteney Cox bringt ‚viel Leichtigkeit‘ in ihren düsteren True-Crime-Thriller

Courteney Cox and David Arquette - 1996 - Scream still - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2026, 11:00 Uhr

Courteney Cox bringt 'viel Leichtigkeit' in ihren düsteren True-Crime-Thriller.

Courteney Cox hat ihrem düsteren True-Crime-Thriller „eine Menge Leichtigkeit“ verliehen.

Die ‚Friends‘-Darstellerin, die in ‚Scream 7‘ erneut in ihre Rolle als Gale Weathers schlüpfen wird, ist hinter die Kamera zurückgekehrt und hat mit ‚Evil Genius‘ ihren dritten Spielfilm als Regisseurin realisiert. Der Film erzählt die wahre Geschichte eines Pizzalieferanten, der mit einer explosiven Halskrause um den Hals eine Bank überfiel. Danielle Macdonald, die in der schwarzen Komödie mitspielt, sagte gegenüber ‚Collider‘: „Wenn man die Geschichte kennt, die Doku gesehen hat oder sie aus den Nachrichten kennt, dann ist das, was passiert ist, einfach verrückt – und es ist düster. Aber Courteney bringt wirklich eine Menge komödiantische Energie hinein.“ Es sei schön, wenn etwas Dunkles und Schreckliches passiert, aber man dennoch Leichtigkeit darin finden könne. „Denn manchmal ist das der einzige Weg, wie man es aushalten, verarbeiten und erleben kann“, so die Schauspielerin weiter.

Macdonald, die Teil eines hochkarätigen Ensembles mit Patricia Arquette, David Harbour, Michael Chernus und Garrett Dillahunt ist, lobte Cox auch für ihren Umgang mit dem sensiblen Stoff. Sie fügte hinzu: „Ich denke, sie war die perfekte Wahl, weil sie eine große Leidenschaft für diese Geschichte hatte. Sie ist der Grund, warum dieser Film überhaupt entstanden ist, und sie hat ihm viel Leichtigkeit verliehen. Sie hat wirklich darauf geachtet, das hineinzubringen.“

Eine vierteilige Dokumentation mit dem Titel ‚Evil Genius: The True Story of America’s Most Diabolical Bank Heist‘ über den Bankraub erschien 2018 auf Netflix. Im Jahr 2003 starb der Pizzalieferant Brian Wells kurz nach dem Überfall, doch die Geschichte ging weiter, als Ermittlungen ein Geflecht aus Lügen und Täuschungen rund um den Fall aufdeckten. Als Nächstes wird Cox in ‚Scream 7‘ zu sehen sein, in dem auch Neve Campbells Sidney Prescott, Scott Foleys Roman Bridger und David Arquettes Dewey Riley zurückkehren. Letzterer Charakter wurde im Film von 2022 brutal getötet – wie er zurückkehren wird, ist bislang nicht bekannt. Cox hatte zuvor zugegeben, dass sie gehofft habe, ihren Ex-Ehemann Arquette als Dewey zurückkehren zu sehen. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich verstehe die Gründe dafür, aber wow! Was für eine verpasste Figur. Dewey wird von den ‚Scream‘-Fans so geliebt. Sie müssen dafür eine Lösung finden.“