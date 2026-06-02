Film ‚Streets of Rage‘-Film erhält großes Update mit den Autoren von ‚Sonic the Hedgehog‘

Pat Casey and Josh Miller - December 2024 - Sonic 3 premiere - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.06.2026, 11:00 Uhr

Die mit Spannung erwartete Kinoadaption von Segas 'Streets of Rage' hat neue Drehbuchautoren und einen Regisseur erhalten.

Der Film zu Segas ‚Streets of Rage‘ hat Pat Casey und Josh Miller – die Autoren von ‚Sonic the Hedgehog‘ – verpflichtet.

Lionsgate treibt seine Kinoadaption des beliebten Beat-’em-up-Spiels voran und hat dafür wichtige kreative Positionen hinter den Kulissen besetzt. Wie ‚Variety‘ berichtet, werden Casey und Miller das Drehbuch schreiben, während Jeymes Samuel, der Filmemacher von ‚The Harder They Fall‘, die Regie übernehmen wird.

Eine frühere Drehbuchfassung war zuvor von Derek Kolstad geschrieben worden, nachdem Lionsgate sich 2022 die Filmrechte gesichert hatte. Nach seinem Ausstieg haben nun Casey und Miller die Arbeit übernommen. Zur Wahl des Regisseurs sagte Lionsgate-Filmchefin Erin Westerman: „Wir und unsere Partner bei Sega wussten, dass ‚Streets of Rage‘ einen mutigen Filmemacher braucht. Jeymes Samuels intensive und explosive Handschrift – ganz zu schweigen von seinem charakteristischen Einsatz unvergesslicher Musik – ist perfekt für Zuschauer, die die Reihe bereits kennen, ebenso wie für neue Fans.“ Samuel werde der beliebten Videospielmarke seine eigene einprägsame Interpretation verleihen.

Neben ‚The Harder They Fall‘ schrieb und inszenierte Samuel außerdem ‚The Book of Clarence‘. Casey und Miller arbeiteten unterdessen gemeinsam an ‚Violent Night‘, dem weihnachtlichen Horrorfilm von Universal, in dem David Harbour eine sehr ungewöhnliche Version des Weihnachtsmanns spielt. Details zur Handlung von ‚Streets of Rage‘ werden weiterhin streng geheim gehalten. Die Filmadaption soll sich jedoch stark auf das Kultspiel stützen, das für seine ikonischen Figuren, seine gefeierten elektronischen Soundtracks und die Beat-’em-up-Action bekannt ist.

Das Spiel erschien erstmals in den 1990er-Jahren. Seine einflussreiche Musik und das klassische Gameplay haben dafür gesorgt, dass es über Jahrzehnte hinweg bei Fans beliebt geblieben ist. Die Reihe blieb ein Verkaufserfolg, und der vierte Teil der Serie aus dem Jahr 2020 verkaufte sich innerhalb des ersten Jahres über 2,5 Millionen Mal. Der Film wurde tatsächlich bereits vor einem Jahrzehnt angekündigt – damals mit Plänen, sowohl ‚Streets of Rage‘ als auch ‚Altered Beast‘ auf die große Leinwand zu bringen.