Stars Cruz Beckham: Brooklyn hat seine Familie auf Instagram blockiert

Romeo Beckham, Cruz Beckham and Brooklyn Beckham - Beckham - Netflix Documentary - Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 09:00 Uhr

Der Sänger teilt auf Instagram gegen seinen älteren Bruder aus, der alle Beckhams blockiert haben soll.

Cruz Beckham behauptet, sein Bruder Brooklyn habe die Familie auf Instagram „blockiert“.

Der Sänger meldete sich zu Wort, um klarzustellen, dass Berichte, seine Eltern David und Victoria Beckham seien ihrem ältesten Sohn entfolgt, „nicht wahr“ seien. Brooklyn taucht allerdings nicht mehr in ihrer Liste abonnierter Accounts auf, weil er selbst Schritte unternommen habe, die Beckhams zu blockieren.

Zu einem Screenshot eines Artikels darüber, dass David und Victoria Brooklyn nicht mehr folgen würden, schrieb Cruz in seiner Instagram-Story: „NICHT WAHR. Meine Mum und mein Dad würden ihren Sohn niemals entfolgen … Lasst uns die Fakten richtigstellen. Sie sind aufgewacht und waren blockiert … genauso wie ich.“

Außerdem folgen David und Victoria Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz Beckham nicht, und auch sie erscheinen nicht in der Liste der von der Schauspielerin abonnierten Personen. Das familiäre Zerwürfnis soll nach der Hochzeit des jungen Paares im Jahr 2022 begonnen haben. Im Mai fehlten Brooklyn und Nicola bei Davids 50. Geburtstagsparty in London, an der die anderen Beckham-Kinder – Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) – teilnahmen.

In diesem Monat teilte Brooklyn ein Video, in dem er gemeinsam mit Nicola Motorrad fährt, versehen mit einer Bildunterschrift, in der er versprach, sich „immer für sie zu entscheiden“. Wenige Stunden später postete Cruz ein Familienfoto und schrieb dazu: „Ich liebe euch mehr als alles andere, Mum und Dad, ihr habt uns das Leben geschenkt und euch immer um uns gekümmert, egal was passiert ist. Ich kann gar nicht sagen, wie gesegnet wir alle sind, euch in unserem Leben zu haben.“

Im Oktober deutete Victoria Schwierigkeiten an, als sie darüber sprach, wie glücklich die Versöhnung der Oasis-Rocker Liam und Noel Gallagher ihre Mutter wohl gemacht haben müsse. Sie sagte dem ‚Sunday Times Culture‘-Magazin: „Es muss für die Mutter wirklich sehr schwer gewesen sein, dass die Jungs all die Jahre nicht miteinander gesprochen haben.“