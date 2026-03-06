Stars Cruz Beckham hofft auf Annäherung zu Brooklyn Beckham

Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo, Harper, Victoria, David at Netflix premiere - Avalon - Oct 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 14:00 Uhr

Cruz Beckham hofft auf eine Versöhnung mit seinem entfremdeten Bruder Brooklyn Beckham.

Der 27-jährige Brooklyn hat sich mit seinen berühmten Eltern – David Beckham und Victoria Beckham – überworfen. Der angehende Koch kritisierte das Paar in einem vernichtenden Social-Media-Beitrag, in dem er ihnen vorwarf, seine Hochzeit mit Nicola Peltz im Jahr 2022 ruiniert zu haben. Der Familienzwist hat auch zu einer Entfremdung von seinen Brüdern Cruz (21) und Romeo (23) sowie seiner Schwester Harper (14) geführt.

Cruz hat nun jedoch betont, dass er offen für eine Versöhnung mit seinem älteren Bruder sei. In einem von TMZ.com veröffentlichten Video wurde Cruz gefragt, ob er Brooklyn, der am Mittwoch (04. März) 27 Jahre alt wurde, etwas Gutes wünschen würde. Er antwortete: „Happy Birthday“.

Auf die Frage, ob die Brüder ihre Beziehung wieder kitten können, antwortete Cruz: „Ich hoffe es.“

Zuvor hatte Cruz seinen Bruder offenbar verärgert, indem er auf Instagram eine Geburtstagsnachricht teilte, ein Erinnerungsfoto postete und schrieb: „Ich liebe dich.“ David und Victoria Beckham teilten ebenso wie Romeo öffentlich Geburtstagsnachrichten. Brooklyn soll jedoch über die Posts verärgert gewesen sein. Ein Insider berichtete ‚Entertainment Tonight‘: „Brooklyn und [seine Frau Nicola Peltz] sind enttäuscht, dass sie sich entschieden haben, öffentliche Instagram-Posts zu seinem Geburtstag zu veröffentlichen. Das sind genau die Art von öffentlichkeitswirksamen Aktionen, denen Brooklyn ein Ende setzen wollte, jedoch ohne Erfolg.“