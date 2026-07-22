Musik Cruz Beckham: Ohne Anleitung seiner berühmten Eltern wäre er nicht so ’selbstbewusst‘

Cruz Beckham attends the Dior Homme Menswear show Paris Jan 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 19:00 Uhr

Cruz Beckham gibt zu, dass er ohne die Unterstützung und Anleitung seiner berühmten Eltern kein so „selbstbewusster“ Künstler wäre.

Der 21-jährige Indie-Musiker, Sohn der Fußballlegende Sir David Beckham und des Spice Girls-Stars Lady Victoria Beckham, hat verraten, welche Ratschläge seinen Aufstieg geprägt haben, während seine Musikkarriere zunehmend Fahrt aufnimmt.

Bei einem Auftritt bei ‚SiriusXM Hits 1 Miami‘ sagte er: „Sie haben mir über die Jahre beigebracht, einfach an meinem Können zu arbeiten, mich darauf zu konzentrieren und sicherzustellen, dass ich bei dem, was ich tue, die beste Version meiner selbst bin.“ Der junge Star ist sich sicher, dass er es ohne seine Eltern niemals so weit geschafft hätte: „Wenn sie mir das nicht beigebracht hätten, glaube ich nicht, dass ich auf eine Bühne gehen, Gitarre spielen und selbstbewusst genug sein könnte, um zu zeigen, woran ich schon so lange gearbeitet habe.“ Er ist überzeugt, dass es einfach darum gehe, weiterzuarbeiten und „zur besten Version seiner selbst zu werden“.

Da seine Mutter selbst die enorme Belastung erlebt habe, Mitglied einer der größten Girlgroups aller Zeiten zu sein, misst Cruz ihrem Rat besondere Bedeutung bei. Er erklärte: „Sie sagt einfach: ‚Du wirst es sowieso tun, also sorge dafür, dass du es so gut machst, wie du nur kannst.‘ Und ich weiß natürlich, dass sie vor einer lächerlich großen Zahl von Menschen aufgetreten ist. Deshalb vertraue ich ihrer Meinung sehr, wirklich sehr.“ Außerdem sage seine Mutter ihm immer wieder, dass „alles gut werden wird“ und er sich entspannen solle, was der Newcomer auch versucht, sich zu herzen zu nehmen. Aber er fügte auch hinzu: „Allerdings musste sie auf der Bühne keine Gitarre spielen. Das muss ich schon noch sagen. Diesen Vorteil habe ich ihr gegenüber. Den habe ich.“

Cruz veröffentlicht seine Debüt-EP ‚Wear and Tear‘ am 21. August. Im selben Monat werden er und seine Begleitband The Breakers erstmals bei den Reading and Leeds Festivals auftreten. Diese Gigs folgen auf den Erfolg seiner ersten Headliner-Tournee durch das Vereinigte Königreich, bei der er in bedeutenden kleinen Musikclubs im ganzen Land spielte, darunter King Tuts und Komedia. Die Tour endete schließlich mit drei ausverkauften Abenden im Londoner Courtyard Theatre.