Stars Cynthia Erivo muss Interviews bei ‚Wicked: For Good‘-Premiere wegen Stimmproblemen auslassen

Cynthia Erivo and Ariana Grande at the Wicked For Good premiere in NYC - Avalon - November 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 11:00 Uhr

Cynthia Erivo musste bei der Premiere von ‚Wicked: For Good‘ auf Interviews verzichten, nachdem sie ihre Stimme verloren hatte.

Die 38-jährige Schauspielerin war gemeinsam mit ihrem Co-Star Ariana Grande (32) am Montagabend (17. November) bei dem Event in New York City anwesend, wurde jedoch von Pressegesprächen ferngehalten, weil sie sich nicht „wohlfühlte“. Ein Vertreter von Universal sagte gegenüber ‚Variety‘: „Cynthia fühlt sich nicht wohl und hat ihre Stimme verloren, daher werden sie und Ariana heute Abend keine Interviews geben.“

Es wurde berichtet, dass ihre Schauspielkollegin – die in dem Musical-Blockbuster Glinda, die Gute Hexe spielt – ebenfalls aus Solidarität auf Interviews verzichtete, obwohl beide für einen kurzen Plausch im offiziellen Livestream von ‚E!‘ auftauchten. Ariana sagte der Reporterin jedoch: „Ich lasse sie nicht sprechen. Sie muss ihre Stimme schonen!“ An einer Stelle fragte sie ihre Freundin sogar scherzhaft, ob sie „okay“ sei, während sie über ihre kommenden Projekte sprach. Cynthia – die Elphaba, die böse Hexe des Westens spielt – lachte und nickte, blieb aber während des größten Teils des Interviews stumm.

Ariana sagte, das Duo freue sich darauf, dass die Fans „endlich die gesamte Geschichte, die gesamte Entwicklung dieser Frauen, die wir so sehr lieben und mit denen wir all diese Jahre verbracht haben“ zu sehen bekommen. Ihre Co-Darstellerin flüsterte dann etwas, aber weil Ariana sie nicht verstehen konnte, beugte Cynthia sich zum Mikrofon und sprach mit heiserer Stimme: „Es ist wirklich schön, dass wir hier enden, wo es begonnen hat.“