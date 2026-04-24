Film Cynthia Erivo und Guy Pearce in starkem Musikdrama besetzt

Cynthia Erivo - November 2025 - Famous - Wicked For Good European Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2026, 11:00 Uhr

Cynthia Erivo und Guy Pearce in starkem Musikdrama besetzt.

Cynthia Erivo und Guy Pearce wurden für das Musikdrama ‚The Road Home‘ verpflichtet.

Die Schauspieler werden neben Thabo Rametsi in einem Film über die südafrikanischen Jazzlegenden Miriam Makeba und Hugh Masekela zu sehen sein. Der Film begleitet Masekela nach seinem Exil aus Südafrika. Unterstützt wird er vom Anti-Apartheid-Aktivisten Erzbischof Trevor Huddleston in einer Kampagne gegen Paul Simon und dessen Album Graceland.

Das Album, inspiriert von Township-Musik, führte zu Vorwürfen, Simon habe den kulturellen Boykott der Vereinten Nationen verletzt. Masekela sieht Musik als wichtige Waffe im politischen Kampf und schließt sich mit Makeba zusammen, um eine ‚Graceland‘-Supergruppe zu gründen, die Südafrikas Stimme weltweit hörbar machen soll.

Regie führt Bill Condon nach einem Drehbuch von Michael Bronner, basierend auf einer Geschichte, die er gemeinsam mit Zakes Mda entwickelte. Die Hugh Masekela Heritage Foundation initiierte das Projekt. Bronner führte umfangreiche Recherchen durch, darunter Interviews mit Paul Simon, während Mda selbst mit Masekela sprach.

Anna Marsh von Studiocanal erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, diese südafrikanische Geschichte auf die Leinwand zu bringen: eine Geschichte von Freundschaft und Widerstand. Sie zeigt, wie Musik zu einer Kraft für Identität und Veränderung werden kann.“ Regisseur Condon beschrieb den Film als „eine kraftvolle Geschichte darüber, wie Kunst und Aktivismus aufeinandertreffen“. Die Stiftung ergänzte, der Film sei ein Zeugnis von Masekelas Wunsch, die Rolle Huddlestons und die Stimmen südafrikanischer Musiker im Befreiungskampf zu würdigen.