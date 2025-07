Film Cynthia Erivo tut sich mit Michael Bay für Sci-Fi-Thriller ‚Saturation Point‘ zusammen

Cynthia Erivo - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.07.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin wird mit Michael Bay an einer Verfilmung des Science-Fiction-Romans 'Saturation Point' von Adrian Tchaikovsky zusammenarbeiten.

Cynthia Erivo und Michael Bay werden bei der Verfilmung von ‚Saturation Point‘ zusammenarbeiten.

Die 38-jährige Schauspielerin hat sich mit dem 60-jährigen ‚Transformers‘-Regisseur für eine Filmversion des gleichnamigen Science-Fiction-Romans von Adrian Tchaikovsky aus dem Jahr 2024 für Universal Pictures zusammengeschlossen.

Erivo wird unter ihrem Label Edith’s Daughter zusammen mit Solome Williams produzieren, während Bay und Brad Fuller über Platinum Dunes als Produzenten fungieren. ‚Saturation Point‘ ist ein spannender Klima-Thriller, der in einer Zukunft spielt, in der Teile der Erde so heiß und feucht geworden sind, dass das Überleben für Menschen nahezu unmöglich ist.

Als eine Mission in eine dieser extremen Zonen geschickt wird, wird Dr. Jasmine Marks mit der Leitung einer hochriskanten Such- und Rettungsaktion beauftragt. Doch je tiefer sie vordringt, desto mehr erkennt sie, dass die Gefahren weit größer sind als erwartet – und dass ihre Arbeitgeber aus der Wirtschaft die Wahrheit verbergen könnten. Noch schlimmer: Nicht alles intelligente Leben in der Zone ist menschlich.

Minnie Schedeen wird gemeinsam mit Tchaikovsky das Drehbuch zu ‚Saturation Point‘ schreiben, während Alex Ginno als ausführender Produzent für Platinum Dunes tätig sein wird. Erivo war zuletzt 2024 in der Filmadaption des beliebten Broadway-Musicals ‚Wicked‘ zu sehen, in dem sie die Rolle der Elphaba spielte.

Im Film entwickelt Elphaba eine ungewöhnliche Freundschaft zu Glinda (Ariana Grande). Gemeinsam reisen sie in die Smaragdstadt, um den Zauberer von Oz (Jeff Goldblum) zu treffen – nur um zu entdecken, dass er ein dunkles Geheimnis verbirgt. Erivo, Grande und Goldblum werden ihre jeweiligen Rollen in der kommenden Fortsetzung ‚Wicked: Teil 2‘ erneut übernehmen.