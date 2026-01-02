Film ‚Da ist noch etwas …‘ Finn Wolfhard deutet seine ‚IT‘-Zukunft an

Finn Wolfhard - Stranger Things - Lucca Comics Games 2025 - Italy 2025 - Virginia Bettoja - Netflix BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 18:00 Uhr

Finn Wolfhard hat angedeutet, dass er möglicherweise zu ‚IT‘ zurückkehren könnte.

Der 23-jährige Schauspieler spielte Richie Tozier im Horrorfilm ‚IT‘ aus dem Jahr 2017 sowie in der Fortsetzung ‚IT: Chapter Two‘ von 2019. Da das Vermächtnis seiner Figur in der HBO-Spin-off-Serie ‚IT: Welcome to Derry‘ (2025) aufgegriffen wird, ließ Wolfhard durchblicken, dass er in Zukunft erneut Teil des Franchise sein könnte. Auf die Frage, ob er wusste, dass ein Bild von Richie in ‚Welcome to Derry‘ auftauchen würde, sagte Wolfhard dem ‚Esquire Magazine‘: „Das wusste ich tatsächlich schon vor Jahren. Als sie anfingen, über diese Serie nachzudenken – das war wahrscheinlich 2021. [Die Schöpfer] Barbara und Andy Muschietti haben mir beide gesagt: ‚Du bist involviert.‘ Ja, ich bin verbunden. Ich glaube, da kommt irgendwann noch etwas anderes, auf das ich mich freue und das die Leute sehen werden.“

Rückblickend auf seinen rasanten Aufstieg zum Ruhm in jungen Jahren gab der ‚Stranger Things‘-Star zu, dass das Aufwachsen im Rampenlicht eine surreale und schwierige Erfahrung gewesen sei. Er sagte: „Darauf kann einen niemand vorbereiten. Es war unglaublich aufregend … aber es gab eine Phase in meinen Teenagerjahren, in der es einfach hart war.“

‚IT‘ – basierend auf dem gleichnamigen Horrorroman von Stephen King aus dem Jahr 1986 – erzählt die Geschichte einer Gruppe gemobbter Kinder, die sich im Ort Derry als der sogenannte „Losers’ Club“ zusammenschließen, nachdem einige ihrer Altersgenossen spurlos verschwinden. Während sie sich ihren Ängsten stellen, entdecken sie, dass der Schrecken, der sie verfolgt, ein gestaltwandelndes, vom Angstgefühl lebendes Wesen ist – das niemals wirklich verschwindet.

Neben Wolfhard spielen in ‚IT‘ unter anderem Sophia Lillis als Beverly Marsh, Chosen Jacobs als Mike Hanlon, Jaeden Martell als Bill Denbrough, Jack Dylan Grazer als Eddie Kaspbrak, Wyatt Oleff als Stanley Uris und Bill Skarsgård als Pennywise, der tanzende Clown. Nach den beiden Filmen wurde das ‚IT‘-Universum mit der Prequel-Serie ‚IT: Welcome to Derry‘ erweitert, die die Ursprünge von Pennywise und die verfluchte Geschichte der Stadt Derry beleuchtet.